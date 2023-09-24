ليفربول يتعادل مع وست هام في الشوط الأول وصلاح يسجل هدفًا

انتهى الشوط الأول بين ليفربول ووست هام بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب أنفيلد في الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.



سجل محمد صلاح هدف التقدم لصالح ليفربول عبر ركلة جزاء في شباك وست هام يونايتد في الدقيقة 16.



قبل أن يسجل بوين لاعب وست هام هدف التعادل في الدقيقة 42 بعد رأسية رائعة ضربها وسكنت شباك ليفربول.

وفي الدقيقة 44 سدد جونز كرة سكنت شباك وست هام يونايتد لكنه ألغى بداعي وجود حالة تسلل.



وفي الدقيقة 45 تمريرة رائعة من محمد صلاح لـ زميله نونيز الذي يسدد الكرة ببراعة لكن يتصدى لها حارس وست هام يونايتد.

تشكيل ليفربول أمام وست هام

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: أندي روبرتسون، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، جو جوميز.

في الوسط: دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر، كورتيس جونز.

في الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح.