وست هام يحرز هدف التعادل أمام ليفربول

أحرز وست هام هدف التعادل أمام ليفربول في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب أنفيلد في الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز بوين لاعب وست هام هدف التعادل في الدقيقة 42 بعد رأسية رائعة ضربها وسكنت شباك ليفربول.

وكان محمد صلاح سجل هدف التقدم لصالح ليفربول عبر ركلة جزاء في شباك وست هام يونايتد.

تشكيل ليفربول أمام وست هام

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: أندي روبرتسون، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، جو جوميز.

في الوسط: دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر، كورتيس جونز.

في الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح.