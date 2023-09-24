ورشة عمل لمناقشة القرار الوزاري 187 لسنة 2023 بشأن لائحة النظام بالغربية

عقدت مديرية التربية والتعليم بالغربية، ورشة عمل لمناقشة تعليمات القرار الوزاري 187 لسنة 2023 بشأن لائحة النظام والانضباط المدرسي، بحضور ناصر حسن، وكيل الوزارة، محمد حموده، مدير إدارة الأمن، وبإشراف د. مرفت فايد، مدير إدارة التدريب.

واستهدفت الورشة تدريب 33 متدربا، من موجهي أوائل التربية الاجتماعية، موجهي أوائل التربية النفسية، مسئولي التدريب بالإدارات، ومديري شئون الطلبة.

وخلال الورشة التي تم تنفيذها بمركز التنمية المهنية بطنطا، تم مناقشة مواد اللائحة من رقم (1) الى (22)، تشكيل لجان الحماية، واختصاصاتها، لجان الحماية الفرعية بالإدارات التعليمية، لجنة الحماية المركزية بمديرية التربية والتعليم، الحقوق والواجبات والمسئوليات وفق لائحة النظام والانضباط المدرسي، مسئوليات إدارة المدرسة، واجبات الأخصائي النفسي، مسئوليات المعلمين، حقوق وواجبات أولياء الأمور، واجبات ومسئوليات الطلاب، وكان محاضرو اليوم بالورشة كل من د. سحر جزر، موجه عام التربية النفسية، الأستاذ محمد داود، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، والأستاذ حمدي الحفناوي، مسئول الاتحادات بالتوجيه العام للتربية الاجتماعية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وانطلاقا من حرص الوزارة على تطبيق لائحة النظام والانضباط المدرسي لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، وتنفيذا لتوجيهات الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لنشر الوعي بلائحة النظام والانضباط المدرسي لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي.