الصحة العالمية: الأولويات في ليبيا ضمان الحصول على المياه النظيفة والغذاء

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الأولويات في ليبيا ضمان الحصول على المياه النظيفة والغذاء والمأوى والرعاية الصحية.

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد زويتن، أنه لم يتم رصد أي وباء في ليبيا بعد الفيضانات التي اجتاحت شرق البلاد، مشيرا إلى أن الاستعدادات مستمرة ضد تفشي أي وباء محتمل.

وقال زويتن، "لقد تأثرنا للغاية بالمشهد الذي خلفته كارثة الفيضان خاصة في مدينة درنة وآلاف الناس فقدوا أحباءهم ومنازلهم، ولا يمكن وصف مدى الصدمة النفسية التي يعانيها الناس جراء كارثة الفيضان"، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد أن "المنظمة وزعت أدوية الطوارئ، بما في ذلك علاج الكوليرا، وتعمل مع السلطات المحلية لضمان الوصول إلى الخدمات الصحية" مشددا على أن "الاستعدادات وعمليات التفتيش مستمرة ضد تفشي أي وباء محتمل".