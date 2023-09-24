الأحد 24 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الصحة العالمية: الأولويات في ليبيا ضمان الحصول على المياه النظيفة والغذاء

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

 

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الأولويات في ليبيا ضمان الحصول على المياه النظيفة والغذاء والمأوى والرعاية الصحية.

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منظمة الصحة العالمية تدعم مصر في تطوير استراتيجيتها للصحة الرقمية

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"وصلت إلى مستويات خطيرة".. منظمة الصحة العالمية تندد بالأوضاع الصحية في السودان

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد زويتن، أنه لم يتم رصد أي وباء في ليبيا بعد الفيضانات التي اجتاحت شرق البلاد، مشيرا إلى أن الاستعدادات مستمرة ضد تفشي أي وباء محتمل.

وقال زويتن، "لقد تأثرنا للغاية بالمشهد الذي خلفته كارثة الفيضان خاصة في مدينة درنة وآلاف الناس فقدوا أحباءهم ومنازلهم، ولا يمكن وصف مدى الصدمة النفسية التي يعانيها الناس جراء كارثة الفيضان"، وفقا لروسيا اليوم.

 

وأكد أن "المنظمة وزعت أدوية الطوارئ، بما في ذلك علاج الكوليرا، وتعمل مع السلطات المحلية لضمان الوصول إلى الخدمات الصحية" مشددا على أن "الاستعدادات وعمليات التفتيش مستمرة ضد تفشي أي وباء محتمل".

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الجريدة الورقية