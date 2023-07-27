"وصلت إلى مستويات خطيرة".. منظمة الصحة العالمية تندد بالأوضاع الصحية في السودان

نددت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، بالوضع الصحي الذي تشهده السودان إزاء الحرب التي اندلعت منذ منتصف إبريل الماضي بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، مؤكدة أن الأزمة الصحية في السودان قد وصلت الى مستويات خطيرة للغاية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الأزمة الصحية فى السودان وصلت الى مستويات خطيرة للغاية حيث لا يزال أكثر من ثلثي المستشفيات خارج الخدمة وسط تقارير متزايدة عن الهجمات على المرافق الصحية وأشارت المنظمة الى أنها تخققت بين 15 أبريل و 24 يوليو 2023 من 51 هجوما على المرافق الصحية مما أدى الى 10 وفيات و 24 إصابة وقطع الوصول الى الرعاية اللازمة بشكل عاجل.

المنظمة الدولية لفتت - فى مؤتمر صحفى عقدته اليوم الخميس لمكتبها الاقليمى لشرق المتوسط - إلى أن الصراع فى السودان والذي أجبر 3.4 مليون شخص على الفرار بحثا عن الأمان داخل البلاد وعبر حدوده أدى الى تكثيف التهديدات الصحية بسرعة مع الابلاغ عن حالات الأمراض المعدية وغيرها من الافات بين السكان النازحين الذين أصيبوا بها بعد أن لجأوا الى مواقع يصعب الوصول اليها مع خدمات صحية محدودة .

وأكد الدكتور نعمه سعيد عابد ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان على أن المنظمة تعمل بجد لتكثيف استجابتها وتقديم الامدادات الطبية الحرجة وغيرها من الامدادات الصحية الطارئة وقال انه على الرغم من أن الهجمات على المرافق الصحية وانعدام الأمن على نطاق واسع يزيدان من تفاقم التحديات الا ان المنظمة مصممة على الوصول الى الذين هم في أمس الحاجة اليها وتحث على زيادة دعم المانحين لضمان تقديم المساعدات بشكل مناسب .

أزمة صحية تؤثر على منطقة بأكملها

من ناحيته قال الدكتور جان بوسكو نديهوكوبوايو ممثل منظمة الصحة العالمية في تشاد ان الصراع فى السودان يتسبب في أزمة صحية تؤثر على منطقة بأكملها واشار الى ان تشاد التى تستضيف وحدها حاليا أكثر من ربع مليون شخص ومن المتوقع أن يصل عدد مماثل من الأشخاص الى البلاد بحلول نهاية هذا العام ستشهد زيادة فى الاحتياجات الصحية بشكل كبير وبما يمارس ضغطا كبيرا على المرافق الصحية المتاحة .

أكدت المنظمة على أنه تم تحديد حالات الملاريا بين الأطفال دون سن الخامسة وكذلك الحالات المشتبه فيها من الحمى الصفراء بين حوالي 17 الف شخص لجأوا الى جمهورية أفريقيا الوسطى ونوهت الى انه تم الابلاغ عن تفشي الكوليرا المشتبه به في مواقع في شمال اثيوبيا تستقبل أعدادا كبيرة من النازحين وقالت المنظمة ان تدفق أكثر من 176 الف شخص الى جنوب السودان أدى الى ارهاق المرافق في منطقة الرنك الشمالية حيث أدى تصاعد الاسهال المائي الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة الى ارتفاع معدل الوفيات فى الوقت الذى لوحظ ارتفاع ملحوظ في حالات سوء التغذية الحاد الوخيم والحصبة بين هؤلاء الأطفال .

المنظمة قالت ان النداء الطارئ للاستجابة والذى كان قد تم اطلاقه فى يونيو الماضى بمبلغ 145 مليون دولار لم تتلقى منه حتى الان سوى 10 % فقط ورجحت المنظمة مع ماسمته بقلة فرص السلام أن تتفاقم الأزمة الصحية .

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