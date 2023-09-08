منظمة الصحة العالمية تدعم مصر في تطوير استراتيجيتها للصحة الرقمية

أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تعمل مع وزارة الصحة المصرية لدعم استراتيجية الصحة الرقمية في مصر، لتتكامل مع الاستراتيجية العالمية للصحة الرقمية.

وقال أراش راشيديان مدير إدارة المعلومات والأبحاث في منظمة الصحة العالمية، خلال كلمته في جلسة حول المراقبة الصحية والتنبؤ بالبيانات السكانية من أجل الإسراع في التنمية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن المنظمة تدعم برنامج صنع السياسات الصحية في مصر من خلال التركيز على البيانات، لأهميتها في اتخاذ القرارات.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تركز على أهمية الصحة الرقمية، وخاصة بعد جائحة كورونا، مؤكدا على دور القطاع الخاص في دعم أنظمة تشخيص الأمراض عن بعد.

وأوضح راشيديان أن البيانات الصحيحة تحدد الأولويات وتفيدنا بالأدلة عن الحالة الصحية في جميع دول العالم، حتى نتمكن من اتخاذ قرارات ومعرفة النتائج بعد ذلك ومدى نجاحها.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تهتم بمجالات جمع البيانات، مؤكدا أهمية المتابعة والرقابة على هذا المجال.