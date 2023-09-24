أبطال أندية وادى دجلة يتوجون بـ25 ميدالية في الجمباز الفني وتنس الطاولة والتايكوندو

واصل أبطال أندية وادى دجلة، مسيرة حصد الميداليات في ألعاب الجمباز الفني وتنس الطاولة والتايكوندو خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر، تتويجًا لجهود إدارة أندية وادى دجلة، في دعم المواهب الرياضية لتطوير مستواها، وتحفيزها على المشاركة بالبطولات الكبرى سواء المحلية والدولية وتقديم أداء قوي لاعتلاء منصات التتويج.

البداية من أبطال نادي وادى دجلة فرع (أكتوبر 1)، والذين نجحوا في التتويج بـ9 ميداليات ذهبية ببطولة كأس مصر للجمباز الفني تحت 8 سنوات، وفاز بالميداليات كل من: محمود محمد، وحمزة محمد، وعمرو أحمد، ومازن عمرو، وحمزة أيمن، وزين الدين عمرو، وأحمد محمد، ومالك محمود، وحمزة أحمد صالح، وحصد فريق تحت 12 سنة 6 ميداليات ذهبية ببطولة كأس مصر، وتوج بها: آدم أحمد، وعبد الرحمن أحمد، وعبد الله محمود، وعمار محمد، وعمر محمد، ويوسف وليد، فيما توج اللاعب آدم محمد بالميدالية الفضية، وكرم اتحاد الجمباز الفني لاعبا وادى دجلة حمزة هاني، وكيرلس بيتر لإصابتهما قبل انطلاق البطولة.

وفي لعبة تنس الطاولة، توج فريق وادى دجلة للقدرات الخاصة بـ7 ميداليات ببطولة كأس مصر لمنافسات الفردي والفرق، إذ فاز اللاعب مروان عماد بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وفازت اللاعبة ندى خالد بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وحقق كل من عمر أحمد عبد الرشيد، وميار خالد، وعمرو هشام المركز الثالث والميدالية البرونزية، وفي منافسات الفرق (زوجي بنين) توج اللاعبان أكرم هاني وعمرو هشام بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، وفي منافسات الفرق بنات توجت ميار خالد، وندى خالد، وسما محمد، وآيات مصطفى بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وبالنسبة للتايكوندو، نجحت الدجلاوية مريم الزناتي، في الفوز بالميدالية الذهبية ببطولة بيروت المفتوحة للتايكوندو، وتوج معتز بالله عاصم بالميدالية الفضية ضمن منافسات نفس البطولة.

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