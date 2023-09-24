طريقة الحصول على تعويض عند التعرض لحادث سير

يتعرض بعض المواطنين لحوادث السيارات، مما تدفع الكثيرين إلى البحث عن طريقة الحصول على تعويض، حيث يصرف حينها مبالغ تعويضية عن ذلك يمكن للمتضررين من حوادث الطرق الحصول على تعويض وذلك بموجب ما كفله القانون.



ومن خلال الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، والمعروف أيضا باسم "صندوق الحوادث المجهلة" بصفته الجهة المنوط بها صرف مبلغ التعويض بقيمة 40 ألف جنيه، للضحايا فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، المرتبطة بحوادث الطرق السريعة للمركبات المجهولة التى يهرب أصحابها بعد الحادثة، كما يحدد مبلغ التعويض عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى 10 آلاف جنيه، ويتم ذلك عن طريق التقدم بالأوراق والمستندات الخاصة بالحادث فى موعد أقصاه 15 يوما من وقوعه لمقر الصندوق، واستيفاء جميع البيانات المطلوبة لتحديد مواعيد صرف التعويضات.

المستندات المطلوبة لصرف تعويض حوادث السير

في حالة الوفاة أو في حالة العجز الكلى أو الجزئي:

طلب يذكر فيه اسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع.

في حالة الوفاة يتم تقديم صورة رسمية من شهادة الوفاة.

تقديم صورة رسمية من الإعلام الشرعي.

تقديم صورة رسمية من محضر التحقيقات والتقرير الطبي.

صورة رسمية من تصرف النيابة (شهادة من الجدول ، نموذج 40 نيابات).

إذا كان الطلب مقدم من وكيل يقدم التوكيل الرسمي .

فى حالة العجز الكلي أو الجزئي تقريرالحالة الطبية من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية، موضحاً به توصيف لحالة العجز ونسبته.

في حالة العجز الكلي أو الجزئي تقديم فواتير العلاج الخاصة بالمصاب .

صورة من بطاقة الرقم القومي الخاص بجميع المستفيدين.

كيفية تقديم طلبات التعويض

إخطار الصندوق بالحادث خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوعه.

اختصاصات الصندوق بالأضرار الناتجة عن حوادث النقل السريع فى الحالات التالية:

(عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث، عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص).

يتم صرف مبلغ التعويض خلال شهر من تاريخ استيفاء المستندات.

لا يتم قبول أية مطالبات إلا بعد استيفاء كل المستندات المطلوبة.

فى حالة وقوع الضرر من سيارة معلومة، وتم ذكر بياناتها بمعرفة محاضر الشرطة، يحصل المضرور على نفس الحقوق من شركة التأمين التي قامت بعمل وثيقة تأمين لصاحب السيارة المتسببة فى إلحاق الضرر سواء بالوفاة أو بالعجز الجزئي أو الكلي.