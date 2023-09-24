إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بمدخل سوهاج الجديدة

شهد قسم سوهاج الجديدة وقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي فان ودراجة بخارية نتج عنه إصابة سائق السيارة بكدمات بالوجه و3 مندوبات مبيعات بشركة خاصة بكدمات متفرقة بالجسم من مستقلي السيارة وإصابة طالب كان يقود الدراجة البخارية باشتباه نزيف بالمخ وطالبين كانا برفقته بكدمات وجروح متفرقة بالجسم وجرى نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي قسم شرطة سوهاج الجديدة بلاغًا بوجود حادث تصادم ومصابين بجوار مدخل سوهاج الجديدة دائرة القسم .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي فان " قيادة نور الدين ش ر -سن 20 سنة سائق ومقيم دائرة مركز جزيرة شندويل ودراجة نارية " قيادة محمود ع ف - سن 17 سنة طالب – ومقيم / دائرة مركز المنشاه نتيجة إصطدام المركبتين بالمواجهة .

نتج عن الحادث إصابة كل من :- قائد السيارة بكدمات بالوجه و"وعد م م 22 سنة بكدمات بالوجه ومقيمة دائرة مركز جزيرة شندويل وسارة ر ر 20 سنة " كدمات متفرقة بالجسم ومقيمة دائرة قسم ثان سوهاج وإنجي ب ع 24 سنة بكدمات بالكتف الأيسر ومقيمة دائرة قسم ثان سوهاج من مستقلي السيارة مندوبات مبيعات بشركة خاصة وقائد الدراجة البخارية باشتباه نزيف بالمخ وجروح بالأنف و"إمام ح ا 16 سنة طالب بكدمات وجروح بالرأس و"بهاء ح ا 17 سنة طالب بجروح وكدمات بالحاجب الأيسر ومقيمان دائرة مركز المنشاه من مستقلي الدراجة البخارية وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي .



وبسؤال قائدي المركبتين والمصابين قرروا بمضمون ما سبق.

تم رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .