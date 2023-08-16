محام يطالب برفع مبلغ تأمين حوادث السير: 40 ألف جنيه مش كفاية

قال محمد عبد الله سليمان، المحامي بالنقص والإدارية العليا ومحاكم الجنايات، إن المبلغ التأميني الخاص بالحوادث ليس كبيرًا، وفي حاجة إلى تعديل، مشيرًا إلى أن زيادة مبلع التعويض في حاجة إلى تعديل تشرعي.

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وناشد "سليمان"، خلال حواره مع الإعلامي غلاب الحطاب، ببرنامج "حوار مع المستشار"، المذاع على فضائية "الصحة والجمال"، أن القائمين على التشريع في مصر لرفع تعويض المتوفي من الحادث، لأن تحديد مبلغ 40 ألف جنيه كتعويض فهو مبلغ بسيط للغاية، خاصة وأن التراخيص الخاصة بالسيارة ارتفعت عشرات الأضعاف، وشركات التأمين تحصل على جزء من هذا المبلغ.

وأضاف أن قضايا التعويض في القانون السابق كان يحكم فيها بـ100 ألف و300 ألف جنيه، ولكن القانون الأخير حدد مبالع معينة للمصاب و40 ألف جنيه في حالة وفاة أي شخص نتيجة حادث سير