تقارب ملحوظ في العلاقات المصرية الإيطالية منذ 3 سنوات

قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد تقارب ونمو ملحوظ منذ 3 سنوات، تمثلت في برنامج مبادلة الديون الايطالية الذي يحول الديون الايطالية على مصر إلى منحة من الحكومة الايطالية إلى الحكومة المصرية لإنشاء مشروعات تنموية .

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية خلال افتتاح الصومعة الحقلية بالشرقية صباح اليوم ان احد ثمار برنامج مبادلة الديون هو مشروع تطوير الصوامع الحقلية منوها أن الصوامع احد اهم المشروعات القومية المهمة لتحقيق الأمن الغذائي.

ولفت إلى أن إجمالي السعة التخزينية قبل 2014 والطلاق مشروع القمي للصوامع 1.2 مليون طن وهو يكفي لتخزين احتياطي استراتيجي 1.2 مليون طن تم زيادتها إلى 3.4 مليون طن لافتا إلى أن المشروع القومي في مراحله الأخيرة.

وأضاف أن يجري تنفيذ مجموعة صوامع في توشكي بسعة تخزين 300 ألف طن وفي دندرة محافظة قنا صوامع بسعة تخزين 120 ألف طن قمح بهدف تأمين القمح في سعات تخزينية أمنة وقريبة من مناطق الإنتاج.

تابع أن الصوامع الحقلية سترجع من كفاءة عملية استلام القمح المحلي لأنها قريبة من مناطق الإنتاج والزراعة زهو ما يساهم في توفير النقل والهالكوالذي يصل إلى 10% اذا تم التخزين في شون حالية.

وتوقع أن تصل المساحات التخزبنية للصوامع الى 4.8 مليون طن لتكفي لتخزين احتياطي استراتيجي يصل إلى 6 شهور ونصف تنفيذا لما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ونوه أن البنية التحتية ضرورة لتطوير منظومة التجارة الداخلية وضمان جودة السله وتوافرها واستقرار أسعارها في الأسواق مشددا على أهمية ما تقوم به الدولة من انشاء للصوتمع والمخزن الاستراتيجية للسلع.

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك احتياطي استراتيجي من السلع الرئيسية لافتا إلى ان احتياطي القمح يكفيل ٤.٧ شهر والسكر 7 شهور والزيت لاول مرة ٥.٧ شهر.