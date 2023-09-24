الأحد 24 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

خبير أمريكي: خطة السلام الأوكرانية سخيفة تمامًا

سكوت ريتر
سكوت ريتر

 

قال ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق سكوت ريتر، إن "صيغة السلام" التي حاول فلاديمير زيلينسكي مرة أخرى لفت الانتباه إليها خلال خطابه في مجلس الأمن الدولي، سخيفة تمامًا.

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وفي تعليقه على خطاب زيلينسكي، أضاف الخبير الأمريكي في برنامج The Jimmy Dore Show: "ما قدمه زيلينسكي يكرر ببساطة موقف الولايات المتحدة كلمة بكلمة. قدم زيلينسكي خطة سخيفة للسلام".

 

وشدد ريتر على أن المطالبة بالعودة إلى حدود 1991 هي فكرة البيت الأبيض، التي يرددها زيلينسكي كالببغاء، وفقا لروسيا اليوم.

 

وأشار الخبير إلى أن الولايات المتحدة حاولت من خلال عقوباتها إلحاق أضرار اقتصادية وسياسية بروسيا من أجل إجبارها على الانصياع لهذا المطلب، وقال: "ولكن ذلك لن يحدث أبدا".

 

خلال هذا الأسبوع عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا حول موضوع أوكرانيا بمشاركة زيلينسكي ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

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