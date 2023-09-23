زيلينسكي والبرهان يناقشا مسألة الجماعات المسلحة الممولة من روسيا

ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، مع رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان "مسألة الجماعات المسلحة التي تمولها روسيا".

كما أعلن إعلام مجلس السيادة أن البرهان التقى الرئيس الأوكراني.

وقال زيلينسكي إنه عقد اجتماعا مع البرهان في مطار شانون بأيرلندا "من دون تخطيط مسبق".

وكتب على "تلغرام": "ناقشنا التحديات الأمنية المشتركة، وبالتحديد أنشطة الجماعات المسلحة غير المشروعة التي تمولها روسيا".

وشكر زيلينسكي السودان على "دعمه لسلامة الأراضي الأوكرانية".

وكان دبلوماسيون غربيون ووسائل إعلام غربية قالت إن مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة حاضرة في الصراع السوداني، لكن المجموعة نفت ذلك.

ونفذت مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة عمليات في أوكرانيا خلال الغزو الروسي، الذي بدأ في فبراير 2022. وقال دبلوماسيون غربيون ووسائل إعلام غربية إن فاجنر توجد أيضاً في السودان، لكن الجماعة الروسية نفت ذلك.

وذكر زيلينسكي أيضا أنه دعا البرهان "إلى دعم مبادرة تصدير الحبوب من أوكرانيا" التي أعلنها الرئيس الأوكراني في أواخر العام الماضي للمساعدة في دعم الأمن الغذائي في العالم.

وتسعى أوكرانيا لإقامة ممرات بحرية آمنة لتصدير منتوجاتها الزراعية، بعد انسحاب روسيا في منتصف يوليو من اتفاق تصدير الحبوب الذي وقع صيف 2022 مع كييف برعاية الأمم المتحدة وتركيا، وهدف إلى تسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية، الحيوية للأمن الغذائي العالمي.

وتتحدى هذه الممرات البحرية التي تمر بمحاذاة سواحل الدول الحليفة لأوكرانيا وصولا إلى البوسفور، التهديدات الروسية بضرب السفن التي تدخل أو تخرج من المواني الأوكرانية.

وتسعى كييف لإقامة طرق إمداد إلى إفريقيا التي تحتاج إلى المنتجات الزراعية الأوكرانية، والتصدي فيها للنفوذ الروسي، فيما وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعض دول القارة هذا الصيف بتسليمها كميات من القمح مجانا.

ويعتبر إنتاج روسيا وأوكرانيا أساسيا للأمن الغذائي العالمي، في وقت أدى الهجوم الروسي على أوكرانيا والعقوبات الدولية المفروضة على موسكو إلى بلبلة في الإمدادات.

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