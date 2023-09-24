النائب علاء عابد: البيان المصري أمام الأمم المتحدة تاريخي تجاه القضايا الإقليمية والدولية

وصف النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربى ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب البيان المصرى الذى ألقاه السفير سامح شكرى وزير الخارجية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتاريخى والحاسم والمعبر عن رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والافريقية والدولية.



وأشاد " عابد " فى بيان له أصدره اليوم بما جاء فى البيان المصرى حول التحديات المعاصرة التى تواجه منظومة العمل متعدد الأطراف، وهو الأمر الذى يستوجب العمل الجماعى وفقا لعدد من الأولويات التى تستهدف استعادة الثقة والفعالية لآليات عمل المنظمات الدولية، وفى مقدمتها الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، لمواجهة التحديات المتشابكة والمتشعبة معلناً اتفاقه التام مع تأكيد وزير الخارجية أمام المنظمة الأممية على أهمية العمل المُشترك والتطبيق الفعلى لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة تحقيقا هذا الغرض ضارباً المثل بالنزاع فى أوكرانيا الذى القى بظلاله على عدد كبير من دول العالم وتأكيد السفير سامح شكري على أن مسئولية تسوية النزاعات تقع على عاتق جميع الدول.



وطالب النائب علاء عابد من المجتمع الدولى اعطاء أكبر اهتمام للرؤية المصرية التى اعلنها وزير الخارجية المصرى لتفعيل منظومة العمل متعدد الأطراف وأهمية الإصلاح الجذرى والفورى لآليات الحوكمة الدولية، بما فى ذلك توسيع قاعدة القرار الدولى وتمسك مصر والدول الأفريقية بتوافق "أوزلويني" وإعلان "سرت"،ك اتصالا بقضية إصلاح وتوسيع مجلس الأمن مع حتمية قيام المؤسسات الدولية بدعم الدول النامية فى مواجهة الأزمات الدولية الراهنة، مما يستلزم تضافر الجهود الدولية لاتخاذ خطوات بناءة نحو إصلاح الهيكل المالى العالمى، وتطوير نظام التمويل الدولى القائم.



كما أشاد النائب علاء عابد بما جاء فى بيان مصر أمام الأمم المتحدة حول موضوع تغير المناخ باعتباره أحد التحديات الوجودية التى تواجه عالمنا اليوم ونجاح مصر، خلال استضافتها لمؤتمر COP27 فى شرم الشيخ، فى حشد التوافق الدولى لتحقيق العدالة المناخية والتوصل إلى قرارات متوازنة تؤسس على المبادئ والمسئوليات المُتفق عليها فى الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس. كما تناول التحدى المتمثل فى نقص الموارد الطبيعية، ورحب فى هذا الصدد بنتائج المؤتمر التاريخى للأمم المتحدة للمياه 2023 مؤكداً ان السفير سامح شكري كان واضحاً وحاسماً فى حديثه عن الندرة المائية الحادة التى تواجهها مصر واعتمادها بصورة أساسية على نهر النيل لهذا الغرض بما يجعلها عُرضة للتأثر بأى استخدام غير مستدام لمياه النهر.



وأشاد النائب علاء عابد فى هذا الصدد بتأكيد وزير الخارجية على موقف مصر الراسخ والمُستند إلى قواعد القانون الدولى برفض أية إجراءات أحادية فى إدارة الموارد المائية العابرة للحدود والتى يُعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبى الذى بدأ إنشاؤه دون تشاور ودراسات وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة مؤكداً الأهمية الكبيرة

لما تضمنه بيان مصر من قلق شديد حيال تردى الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية نتيجة ممارسات قوات الاحتلال، بما يهدد جهود احتواء الموقف عقب اجتماعى العقبة وشرم الشيخ الأخيرين، وأشاد النائب علاء عابد بتحديد تأكيد وزير الخارجية على موقف مصر الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وإنشاء دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وإيمان مصر الراسخ بأهمية إقرار السلام فى السودان وليبيا وسوريا واليمن وفقاً لمبادئ القانون الدولى ومقررات الشرعية الدولية.

مطالباً من منظمة الأمم المتحدة دعم ومساندة الرؤية المصرية حول هذه القضايا والملفات المهمة