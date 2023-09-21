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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

البرلمان العربي ينتهي من تنفيذ التدريبي الصيفي لطلاب وخريجي الجامعة البريطانية في مصر

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

 

انتهى البرلمان العربي من تنفيذ البرنامج التدريبي الصيفي للدفعة الثالثة من طلاب وخريجي الجامعة البريطانية في مصر؛ وذلك برعاية السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الذي أكد على اهتمام البرلمان العربي ببناء قدرات وتمكين الشباب العربي، والمساهمة في تأهيلهم للتفاعل مع متطلبات وأعباء الحياة العامة.

وقد بدأ البرنامج التدريبي بمشاركة هذه الدفعة في فعاليات البرامج التدريبية التي نظمها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي، حول "الأدوات الجديدة في مجال الدبلوماسية البرلمانية، ومهارات وفنون الصياغة التشريعية وذلك بمشاركة عدد من مسئولي الشعب البرلمانية الوافدين من البرلمانات العربية.

وتم استئناف البرنامج التدريبي حضورياً بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي في القاهرة خلال الفترة من 3 إلى 20 سبتمبر الجاري، حيث تم توزيع الطلبة والخريجين على الإدارات المختلفة بالأمانة العامة للبرلمان العربي، للتعرف عن قرب على طبيعة عمل كل إدارة والانخراط الفعلي في أنشطتها.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار مذكرة التفاهم التي وقعها البرلمان العربي مع الجامعة البريطانية في مصر، والتي من بين أهدافها الرئيسية العمل المشترك من أجل بناء قدرات طلاب وخريجي الجامعة البريطانية في مصر، وصقل مهاراتهم في مجال العمل البرلماني، وإثراء معرفتهم بالدور الذي يقوم به البرلمان العربي في دفع وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

وفي نهاية البرنامج التدريبي قام المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي بتسليم الطلبة والخريجين شهادات المشاركة في البرنامج التدريبي.

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