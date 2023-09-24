شباب الأهلي يلتقي الاتحاد في رابع جولات دوري الجمهورية

يواجه فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ ،مساء اليوم الأحد نظيره الاتحاد ، خلال المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الرابعة من بطولة الجمهورية.





ويخوض فريق شباب الأهلي ، مواجهة اليوم ممتلكًا في رصيده ٩ نقاط، بعد الفوز خلال ٣ مباريات بالعلامة الكاملة.

وتمكن الأهلي من الفوز على بلدية المحلة ١ - صفر، وعلى الجونة ٤ - صفر، وعلى السد بأسوان ٢ - صفر، مسجلًا ٧ أهداف، ودون تلقي أي أهداف.



تشكيل شباب الأهلي : ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٣ بالأهلي كل من محمد شرف مديرًا فنيًا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا مساعدًا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.



الفريق الأول يستهل مهمته الأفريقية ..

وعلى صعيد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء ، واجه في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي نظيره فريق سانت جورج الإثيوبي في لقاء الذهاب لدور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعد لقاء الليلة هو الأول بين الفريقين في تاريخ مبارياتهما في بطولات الأندية الإفريقية، لكن الأهلي سبق وواجه من قبل ناديي البن وجيما أبا جيفار من إثيوبيا.