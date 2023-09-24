النائب علاء قريطم: ثقة المصريين في مؤسسات الدولة سر نجاح مشروع صكوك الإطعام

اعتبر النائب علاء حمدى قريطم عضو مجلس النواب النجاحات الكبيرة التى حققها مشروع صكوك الإطعام الانسانى والاجتماعى المهم الذى أطلقته وزارة الأوقاف بمثابة دليل قاطع على الثقة الكبيرة من المصريين فى مؤسسات الدولة مؤكداً أن هذا المشروع رسخ مبدأ التكافل المجتمعى وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية فى أروع صوره



ووجه " قريطم " فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى على تكليفاته المستمرة للحكومة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للطبقات الكادحة مشيداً بالرؤية الثاقبة للعالم الكبير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فى الاهتمام وتحقيق نجاحات مبهرة فى مثل هذه الملفات المهمة

وأكد النائب علاء حمدى قريطم أن أكبر دليل على نجاح مشروع صكوك الإطعام تجاوز هذا المشروع ل 37 مليون ونصف بزيادة أكثر من 7500 صك عن العام الماضى مشيداً بمنظومة وزارة الأوقاف بوصول هذا المشروع للأسر الأولى بالرعاية فى مختلف المحافظات بصفة عامة وفى المحافظات الحدودية والمناطق النائية بصفة خاصة

ووجه النائب علاء حمدى قريطم تحية اجلال واحترام لكل المصريين الشرفاء من القادرين على دعم ومساندتهم الكبيرة لهذا المشروع لتخفيف الأعباء المعيشية عن أهالينا من البسطاء والفقراء من هذا الشعب العظيم مشيداً بالجهود الكبيرة والجبارة من قيادات وزارة الأوقاف ومديرى المديريات والادارات التابعة لوزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية وأيضاً الأئمة والدعاة والواعظات فى دعمهم لهذا المشروع الذى لقى تأييداً كبيراً من المصريين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والدينية والعقائدية والشعبية والحزبية

ووجه النائب علاء حمدى قريطم رسالة حب وتقدير للقائمين بتوزيع لحوم صكوك الإطعام على اسلوبهم الانسانى رفيع المستوى والذى لقى فرحة كبيرة فى قلوب الأسر الأولى للرعاية معتبراً هذا المشروع بمثابة أنموذج فى قمة الروعة لتقديم الدعم لكل من يستحقونه بكل كرامة وكبرياء

