أوباميانج يقود تشكيل مارسيليا المتوقع أمام باريس

يستعد مارسيليا لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان، في كلاسيكو الدوري الفرنسي، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر المسابقة لهذا الموسم 2023/2024.

ويُفكر الجهاز الفني لمارسيليا في تحقيق الفوز من أجل الاستمرار على المنافسة على بطولة الدوري الفرنسي، حيث يرغب في تحقيق اللقب خلال الموسم الحالي.

تشكيل مارسيليا أمام باريس

حراسة المرمى: باو لوبيز.

الدفاع: جوناثان كلاوس، صموئيل جيجوت، مانغولو، رينان لودي.

الوسط: عز الدين أوناحي، فالنتين رونجيه، كوندوبيا.

الهجوم: إيمليان ندباي، بييرأوباميانج، أمين حارث.

موعد كلاسيكو باريس ومارسيليا

ينطلق كلاسيكو الدوري الفرنسي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع 9:45، في المواجهة التي يستضيفها ملعب "حديقة الاَمراء".

القنوات الناقلة

تُنقل الموقعة المرتقبة بين باريس ومارسيليا عبر قناة beIN Sports HD 1، وتعد شبكة "بين سبورتس" أحد الشبكات التي حصلت على حقوق الدوري الفرنسي خلال السنوات الماضية.

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