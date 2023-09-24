ضبط تاجر مُخدرات بالأقصر وبحوزته سلاح ناري

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما حائزى ومتجرى المواد المخدرة .

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فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة ، وبحوزته (كمية لمخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيروين - بندقية آلية - طلقات نارية) .

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه غير المشروع .

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.