الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

صاحب برونزية بطولة العالم بصربيا

وفد رسمي من الشباب والرياضة في استقبال المصارع المصري عبداللطيف منيع

بوابة الوفد الإلكترونية

أناب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وفدًا رسميًا من الوزارة لاستقبال المصارع المصري عبداللطيف منيع، عقب عودته من دولة صربية، وحصوله على الميدالية البرونزية ببطولة العالم للمصارعة للكبار وحجز بطاقة التأهل لأولمبياد باريس ٢٠٢٤.

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ضم الوفد الذي أستقبل عبداللطيف منيع بمطار القاهرة الدولي، الدكتور عبدالأول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون البطولة، والدكتور ماهر الغريب مدير عام الإدارة العامة للحافز وتكريم الموهوبين.  

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للبطل المصري عبداللطيف منيع ومجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة علي هذا الإنجاز الجديد الذي يضاف لسلسلة الانجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الفترة الحالية.

وجدد الدكتور أشرف صبحي تأكيده بالدعم والمساندة للمصارع المصري عبداللطيف منيع، في ضوء سياسة الوزارة نحو دعم جميع الأبطال الرياضيين من لاعبي ولاعبات المنتخبات المصرية.

أوضح الدكتور أشرف صبحي، أن الرياضة المصرية تشهد العديد من النجاحات والتفوق على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية، في ظل الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين، والذي يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة.

يأتى ذلك في إطار الدعم المعنوى وتقديراً لأبطال مصر الرياضيين الذين يرفعون علم البلاد في مختلف المحافل، ويصنعون الإنجازات الرياضية خلال مشاركتهم في جميع البطولات العربية والقارية والإقليمية والدولية.
 

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