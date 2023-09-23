رضا الجندي: تكريم وزير الشباب والرياضة والاتحاد لأبطال الرعيل الأول للكاراتيه لفتة نعتز بها

أعرب اللواء رضا الجندي أحد رموز لعبة الكاراتيه عن سعادته و إمتنانه بتكريم الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي نائب رئيس الاتحاد العربى وعضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى للرعيل الأول للعبة وبحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذى كرمه بشكل خاص ، وذلك فى الاحتفالية السنوية للاتحاد المصري للكاراتيه بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأوليمبية واللواء دكتور محمد صادق نائب رئيس جهاز الرياضة العسكري.

وقد قام السيد الوزير بتكريم مجموعة من الرعيل الأول من المدربين الذين نشروا الكارتيه في أرجاء مصر وكان لهم الفضل الأول في تأسيس جيل من اللاعبين رفعوا اسم مصر في البطولات العالمية والأفريقية والعربية ومنحهم الحزام الأسود من الدرجة العاشرة وهم اللواء رضا الجندي ، الكابتن حسن جاد، الكابتن يوسف إبراهيم، الكابتن عاطف أباظة .

و أضاف الجندي أن التكريم جاء لفتة طيبة ولقطة يعتز بها من الاتحاد و الوزارة للتأكيد على دور رموز الكاراتيه في نشر اللعبة في ربوع مصر .

و يعد اللواء رضا الجندي هو أول ضابط في القوات المسلحة المصرية يحصل على الحزام الأسود الأول بالإضافة إلى أنه أول من ادخل رياضة الكاراتية القوات المسلحة المصرية والمناطق والهيئات والإدارات والكليات العسكرية، حيث تتلمذ على يديه أبطال العالم وأفريقيا وهم : (هشام شعيب وخالد جاد المولى وشوقي جاد المولى وخالد سمير ورشا مصطفى) والكثير من أبطال الجمهورية من نادي الجلاء و نادي القوات المسلحة بمصر الجديدة.

فيما يعد الكابتن حسن جاد من الرعيل الأول مدربين والرعيل الأول لاعبين من أبطال العالم وأفريقيا وكذلك الكابتن يوسف إبراهيم من الرعيل الأول مدربين ومؤسس الكاراتية بمنطقة الدقهلية وكذلك الكابتن عاطف أباظة من الرعيل الأول للاعبين والرعيل الثاني مدربين من أبطال العالم وأفريقيا في الكات الجماعي.

وخلال الحفل حصل على الحزام الأسود التاسع كلا من : مسعود عبد العزيز من الرعيل الأول (مدربين)، خالد جاد المولي (لاعبين)،محمد البساوي ، أحمد يوسف.