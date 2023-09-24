تغيرات مناخية متوقعة في الخريف (فيديو)

بدأ فصل الخريف في 23 سبتمبر، ويتميز بعدة سمات تنقسم بين الجو والطبيعة، إذ تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا مع انتهاء حرارة الصيف، وتصبح الأجواء أكثر اعتدالًا ولطفًا، يتراوح متوسط درجات الحرارة في فصل الخريف بين 20 و 30 درجة مئوية، مما يجعلها فترة ملائمة للنشاطات الخارجية والاستمتاع بالطبيعة.

وكشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية سابقا، التغيرات المتوقعة التي تشهدها البلاد خلال الخريف، مؤكدا أنّ التغيرات المناخية أثرت على العالم كله.

وأوضح خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على القناة الأولى، أن البلاد عاشت صيفا غير عادي، ودرجات الحرارة عالية جدا على مستوى جميع المحافظات والعالم كله.

وذكر أن درجات الحرارة في أوروبا لم تشهد مثل هذا الارتفاع ووصلت قيم الحرارة في إسبانيا إلى 46 درجة وفي إيطاليا إلى 47 درجة وأكثر من 55 درجة بالكويت والعراق، وأكثر من 52 درجة في الصين".

الخريف ربيع مصر

وتابع أن فصل الخريف ما زال أجمل فصول السنة في مصر، وليس الربيع رغم التغيرات المناخية، إذ إن بداياته تشبه فصل الصيف في قيم الحرارة، وتكون درجات الحرارة عالية وتصل إلى 35 درجة، ثم تبدأ قيم الحرارة في الاعتدال.

وأكد أن من سمات فصل الخريف عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تتمثل في أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول على المناطق الجبلية مثل سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد حتى وسط الصعيد، بالإضافة إلى وجود أمطار على السواحل، ومن المنتظر أن تكون نسب الأمطار أعلى في فصل الخريف هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة.

تتأثر الطبيعة في مصر أيضًا ببداية فصل الخريف، إذ تبدأ الأشجار في التغيير مع تلون أوراقها بألوان البرتقالي والأحمر والأصفر الجميلة قبل أن تسقط أرضًا.

بشكل عام، يعتبر فصل الخريف في مصر فترة مريحة وجميلة حيث يمكن للناس الاستمتاع بأجواء منعشة وتغيرات في الطبيعة. قد تشهد مصر أيضًا احتفالات محلية وفعاليات خاصة بمناسبة بداية فصل الخريف، ويمكن للسكان والزوار الاستمتاع بالأنشطة الموسمية والتقاليد الثقافية المرتبطة بهذا الوقت من العام.