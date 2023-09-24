الأحد 24 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ظواهر جوية يشهدها بداية الخريف.. تعرف عليها

فصل الخريف
فصل الخريف

تشهد الحالة الجوية حاليًا حالة من الاستقرار والاعتدال في درجات الحرارة، بالتزامن مع انطلاق فصل الخريف 2023 رسميًا، والذي يتخلله بعض الارتفاعات المؤقتة في الدرجات العظمى للحرارة بحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

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الأرصاد تكشف ملامح فصل الخريف وتحذر من تغيير نوعية الملابس (شاهد)

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بدأ اليوم.. سمات فصل الخريف

ويتميز فصل الخريف بتقلباته الحادة في الطقس وهطول الأمطار الغزيرة والرعدية، والتي تصل حد الثلوج على بعض المناطق، خاصة سانت كاترين في جنوب سيناء.

منخفض الهند الموسمي

في هذا السياق حذر المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، من منخفض السودان الموسمي الذي يضمن كميات الأمطار في فصل الخريف ستكون أعلى من المعدل الطبيعي المعتاد في الصيف، مع تكون السيول على المناطق الجنوبية وسلاسل جبال البحر الأحمر والصعيد وسيناء.

وأكد المركز، في تصريحات صحفية، إلى أنه من الوارد أن يشهد فصل الخريف بشكل عام حالات من عدم استقرار الأحوال الجوية، لكن ذلك بنسب طفيفة لا ترقى لحد العاصفة، فضلًا عن بعض الاضطرابات الجوية بسبب منخفض السودان عندما يتزامن معه منخفض في طبقات الجو العليا ليتسبب في سقوط الأمطار الغزيرة.

ظواهر جوية بالخريف

ووفقا للحسابات الفلكية، فإن فصل الخريف بدأ رسميا أمس السبت الموافق 23 سبتمبر ويستمر قرابة الـ3 أشهر، وهو فصل انتقالي بين الصيف والشتاء، لذلك يتميز دائمًا بتقلباته الحادة والسريعة.

وقد تتعرض البلاد لأمطار رعدية خلال فصل الخريف وذلك حينما يتواجد منخفض جوي شديد البرودة في طبقات الجو العليا، حينها تتكون السحب التي تؤدي في النهاية تتسبب إلى زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبات الثلج على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء.

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