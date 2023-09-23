الأرصاد تكشف ملامح فصل الخريف وتحذر من تغيير نوعية الملابس (شاهد)

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم أول أيام فصل الخريف، ناصحة بعدم تغيير نوعية الملابس خلال هذه الفترة، قائلة:" الخريف فصل انتقالي وينقسم لقسمين النصف الأول والآخر فالأول يكون الأجواء أقرب للصيف والآخر يكون مائل للشتاء".

وتابعت “غانم” خلال تصريحاتها ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “ten"، اليوم السبت، أن فصل الخريف سيستمر لمدة ثلاث أشهر، وأن هذا الفصل انتقالي، يأخذ من الفصول السابقة و التالية، لافتة إلى أن أغلب فترة فصل الخريف تشهد اعتدال في درجات الحرارة، و الحالة الجوية بشكل عام، وأنه في النصف الأول من فصل الخريف، أي الـ 45 يومًا الحالية، سيكون هناك ارتفاعات بسيطة في درجات الحرارة.

وقالت إن الساعات الصباحية سيكون هناك شبورة مائية، ولذلك على المواطنين توخي الحذر أثناء السير، وأن هذا الأسبوع سيكون به شبورة، مستطردة:" اليوم سنبدأ نشعر بارتفاع طفيف جدا في قيم الحرارة بمعظم المحافظات وستكون بمعدل درجة أو 2 درجة عن الأيام الماضية، وسيؤثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمرتفع جوي سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس على نحو كبير وبخاصة في فترة الظهيرة".

وواصلت “غانم” أنه :"سنشعر أن قيم الحرارة فيها ارتفاع على مدار هذا الأسبوع بـ2 درجة إلى 3 درجات، والعظمى اليوم على القاهرة الكبرى ستكون 34 درجة مئوية، ولن تكون ارتفاعات ملحوظة في قيم الحرارة".

وأوضحت غانم أنه :"سنشعر بالأجواء الحارة في فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الصعيد وأجواء شديدة الحرارة على جنوبي الصعيد وسيناء، وفي الليل، ستسود أجواء لطيفة معظم المحافظات والصغرى ستظل 23 إلى 24 درجة على المناطق الشمالية".