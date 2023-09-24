الأهلي يخسر من جولدن بولز الصيني في تحديد برونزية كأس العالم للسلة

تلقي فريق الأهلي لكرة السلة هزيمة من نظيره جولدن بولز الصيني في المباراة التي جمعتهما العاشرة من صباح اليوم الأحد، ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع وبرونزية كأس العالم لاندية السلة التى تقام في سنغافورة.

وخسر فريق السلة بالنادي الأهلي أمام نظيره جولدن بنتيجة 81-74 في المباراة التي أقيمت على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة.

ونافس الأهلى على البرونزية بعد تغلب فريق فرانكا على ايجاينت الامريكى بنتيجة 98/89 وبالتالى يكون الاهلى فى وصافة مجموعته وخاض مباراة البرونزية أمام جولدن بولز الصينى.

وتضم قائمة سلة الأهلى فى كأس العالم كلا من سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيرى، عمرو زهران، عمرو الجندى، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادى، مروان سرحان، عمر عرابى، مصطفى كيجو، يوسف المعداوى، أحمد مهيب.

وجاء تأهل فريق كرة السلة بالنادى الأهلى إلى كأس العالم للأندية، بعد الفوز بالدورى الأفريقى فى رواندا، العام الجارى، ويقع الأهلى ضمن المجموعة الأولى، التى تضم فرانكا البرازيلى، وإيجنايت الأمريكي.