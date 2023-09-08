وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع "السفير الكوري الجنوبي" سبل تعزيز التعاون المشترك

بحث المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مع كيم يونج هيون سفير جمهورية كوريا الجنوبية بمصر أوجه التعاون المشترك، جاء ذلك خلال استقباله ووفد مرافق بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

رحّب وزير الدولة للإنتاج الحربي بالوفد الكوري الجنوبي متقدماً بالتهنئة للسيد السفير على تقلده مهام منصبه الجديد سفيراً لبلاده بالقاهرة، وخلال اللقاء استعرض السيد الوزير الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، مؤكداً على أن الدور الرئيسي لوزارة الإنتاج الحربي يتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة من مختلف منتجاتها العسكرية كما يتم الإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة، معرباً عن اهتمام الوزارة بتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الكورية الجنوبية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين، خاصةً في ضوء علاقات التعاون المثمرة بين البلدين.

وأوضح الوزير "محمد صلاح" أن اللقاء شهد مناقشة موضوعات التعاون القائمة بين الطرفين في مختلف مجالات التصنيع ومنها مستجدات التعاون في مجال نقل وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة الخاصة بمعدات مصانع تدوير المخلفات بما يساهم فى تحقيق عائد بيئي وصحي واقتصادي، وتم مناقشة مستجدات التعاون مع الجانب الكوري الجنوبي للتصنيع المشترك لكاميرات المراقبة داخل إحدى شركات الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى التعاون في التصنيع المشترك للهاوتزر (K9 A1-EGY) وذخيرته، كما تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المقترح التعاون المشترك في تنفيذها في بعض مجالات التصنيع العسكرية والمدنية، ووجّه وزير الدولة للإنتاج الحربي الدعوة للشركات الكورية الجنوبية للمشاركة في النسخة القادمة من معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2023" مثمنًا المشاركة المتميزة للشركات الكورية الجنوبية في النسختين السابقتين من المعرض.

من جانبه أكد السيد كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بمصر على عمق العلاقات بين كوريا الجنوبية ومصر كما أكد على قيامه ببذل قصارى جهده لتعزيز هذه العلاقات العميقة بين الجانبين على مختلف الأصعدة، لافتًا إلى ترحيب الجانب الكوري الجنوبي بتعزيز آفاق التعاون المشترك وتعميق العلاقات الاستثمارية والاقتصادية مع مصر خلال الفترة المقبلة خاصةً مع توافر الفرص الواعدة داخل الدولة المصرية فى مجالات متعددة، وأشاد السيد السفير بالإنجاز الهائل الذى تم داخل العاصمة الإدارية الجديدة خلال وقت قياسي وهو ما لمسه خلال زيارته لمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة الذي يتميز بالحداثة والإستعانة بالتكنولوجيا المتطورة بشكل كبير.

وأعرب السفير الكوري الجنوبي عن سعادته بالتعاون المثمر بين الجانبين والثقة المتبادلة بين الشركات الكورية وشركات الإنتاج الحربي للتصنيع المشترك للعديد من المنتجات التي تتميز بالجودة العالية والأسعار المنافسة، مثنياً على الخبرات الفنية والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية المتميزة لشركات الإنتاج الحربي، ومشيداً بالدور الهام الذي تقوم به الوزارة لدعم خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وأعرب السيد السفير عن تمنياته أن يتم تحقيق المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة وتشجيع عقد شراكات جديدة ودعم التوأمة بين مصر وكوريا الجنوبية فى مجالات التصنيع المختلفة.

صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد/ محمد عيد بكر أن وزارة الإنتاج الحربي حريصة على التعاون مع مختلف الشركات العالمية العاملة بمختلف المجالات بهدف تبادل الخبرات وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل الشركات والوحدات التابعة وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو زيادة التعاون والتكامل مع الشركاء في الخارج ونقل التكنولوجيا الحديثة لخطوط الإنتاج المصرية والاستفادة من البنية التحتية والإمكانيات التصنيعية والبشرية المتاحة لزيادة عمق التصنيع المحلي.

حضر اللقاء من الإنتاج الحربي كل من المهندس/ إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والسيد/ محمد بكر المستشار الإعلامي للسيد الوزير والمهندس/ مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس/ أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولي والسيد/ إبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.