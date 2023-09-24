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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تأجيل مُحاكمة شاب بتهمة إصابة مواطن بعاهة مستديمة بواسطة كلب

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات الأميرية، اليوم الأحد، مُحاكمة شاب لجلسة 4 أكتوبر بتهمة إصابة مواطن بعاهة مستديمة بعدما عقره كلب شرس.

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 أطلقه المتهم فى مشاجرة مع جيرانه، مما تسبب فى إصابة شخص كان يمر فى المكان بالصدفة وعقره "الكلب" .

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا بنشوب مشاجرة فى أحد الشوارع بمنطقة الأميرية مما تسبب فى إصابة شخصين أحدهم فى حالة خطرة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشاجرة بين طرفين قام أحدهم باستخدام "كلب شرس" على الطرف الثانى لترهيبهم لكن "الكلب" عقر شخصين احدهم المجنى عليه كان يسير بالصدفة المكان وقت المشاجرة وعقره الكلب  مما أدى لاصابته ونقله إلى المستشفى، تم القبض على المتهم واحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

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