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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

خسائر فادحة في هجوم أوكراني على مطار عسكري روسي

خريطة مطار عسكري
خريطة مطار عسكري روسي

أكد الجيش الأوكراني، استهداف مطار عسكري روسي قرب مدينة ساكي في شبه جزيرة القرم، في أحدث هجوم على المنطقة الواقعة على البحر الأسود والتي تعهدت كييف باستعادتها.

الجيش الأوكراني 

وقال الجهاز الاعلامي في الجيش عبر تلغرام "ليلة 21 سبتمبر، شنت قوات الدفاع الأوكرانية هجوما مشتركا على مطار عسكري للمحتلين بالقرب من مدينة ساكي في شبه جزيرة القرم الخاضعة موقتا للاحتلال".

 

وأورد مصدر في جهاز الأمن الأوكراني "اس بي يو" الذي شاركت قواته في الهجوم أن اثنتي عشرة طائرة حربية ومنظومة دفاع صاروخي من طراز بانتسير كانت في المطار لحظة الهجوم.

 

وكشف المصدر أن المطار يضم أيضا مركزا لتدريب مشغلي الطائرات المسيّرة التي تستخدمها روسيا لاستهداف أوكرانيا، مشيرا إلى أن الضربات "ألحقت أضرارا جسيمة بمعدات المحتلين".

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