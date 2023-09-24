علاوة غلاء المعيشة.. تشهد البلاد حالة من ارتفاع أسعار السلع خلال الأيام الماضية، ويبحث الكثيرين عن موعد صرف علاوة غلاء المعيشة، حيث أوضح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن العلاوات الاستثنائية لمواجهة غلاء المعيشة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتم صرفها بداية من 1 نوفمبر بأثر رجعي.

وسيتم صرف زيادة قدرها 600 جنيه لكل أصحاب المعاشات عن شهرَي أكتوبر ونوفمبر.

وأضاف فى تصريحات تلفزيونية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجَّه بصرف حزمة حماية اجتماعية في شهر نوفمبر 2022، حيث قرر تخصيص منحة قدرها 300 جنيه، وفي هذا العام، قرر زيادة الـ300 جنيه إلى 600 جنيه، أي أن هناك زيادة جديدة، وسيستفيد منها 11.1 مليون مستفيد.

32 مليار جنيه تتحملها خزانة الدولة

وتابع، أن تكلفة الحزمة البالغة 32 مليار جنيه تتحملها خزانة الدولة، قائلا: «الواقع في القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء تتحمل الخزانه العامة للدولة عبء هذه الزيادة كما هو في القانون وعملنا على ذلك حيث الموازنة العامة للدولة ستتحمل الزيادة الجديدة في المعاشات، وليس صناديق المعاشات».

ولفت رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى أن الحد الأدنى للمعاشات وفقاً للقانون 148 لسنة 2019 الذي وضع حزمة من الاصلاحات على نظام المعاشات حيث تم وضع آلية لتحريك الحدود الدنيا أو اجور اشتراكات التأمينات تتحرك في أول يناير كل عام.

الحد الأدنى والأقصى للمعاشات

وأكد على أن الحد الأدنى للمعاشات حالياً 1105 جنيهات، ومن المتوقع في يناير القادم أن يصبح 1300 جنيه، بينما يبلغ الحد الأقصى الآن 8720 جنيهًا ومن المتوقع في يناير 2024 أن يصبح 10 آلاف جنيه.