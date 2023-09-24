نقل السماسرة المنفذين إلى قاعة التداول الجديدة بالقرية الذكية

6.33% نسبة الحضور

أخطرت البورصة شركات السمسرة بأنه سوف يتم نقل السماسرة المنفذين والممثلين لشركات السمسرة فى قاعة تداول البورصة بمبنى الشريفين بوسط البلد المعروف بـ«الكوربيه» إلى القاعة الجديدة بمقر البورصة بالقرية الذكية، وذلك اعتبارا من 8 أكتوبر القادم 2023.. وسبق أن أعلن السماسرة المنفذون فى مارس الماضى 2023، ثورتهم على قيام البورصة برفع أجهزة التداول من القاعة، بأمر من رامى الدكانى رئيس البورصة السابق، تمهيداً لنقلهم إلى القرية الذكية.

كشفت مصادر خاصة لـ«الوفد» أن نقل السماسرة المنفذين والعاملين بمبنى البورصة بوسط البلد تأتى فى إطار خطة تضمنت عدة مراحل كان آخرها منذ بضعة أشهر، بنقل منفذى العمليات إلى الأماكن المخصصة لهم بقاعة التداول الجديدة بالقرية الذكية.

قالت المصادر إنه فى ضوء التطوير المستمر منذ بدء تفعيل استراتيجية رقمنة التداول فى البورصة بكل مراحلها، فقد تلاحظ أنه مع بدء التوسع فى الاعتماد على نظام التداول عن بعد فى عام 2008 الذى أتاح لشركات السمسرة التعامل من داخل مقراتها، فقد بدأ التراجع الحاد فى أعداد منفذى عمليات شركات السمسرة المتواجدين بـ«الكوربية»، حيث أصبح المتوسط اليومى لنسبة الحضور 6.33٪.. يتوقع أن يكون لهذا القرار آثار إيجابية على جميع الأطراف، خاصة شركات الوساطة حيث إن البنية التحتية وبيئة التشغيل (وبالأخص منظومة الكهرباء ومولدات الطوارئ ونظم التكييف) بمبنى البورصة المصرية بالقرية الذكية أكثر حداثة كما أنها تتوافق مع المعايير البيئية المصرية والعالمية.. ويحرص أحمد الشيخ رئيس البورصة على تحقيق استراتيجية متكاملة، تهدف لتطوير السوق على كافة المستويات.