أنابيب البترول: مشروعات توسعية لخطوط الشبكة ونظم رقمية حديثة لتأمينها

أشاد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، بالدور المحورى لشركة أنابيب البترول فى تطوير الشبكة القومية لنقل البترول والتى تغذى المستهلكين باحتياجاتهم وتتيح القدرة على نقل الوقود وتوزيعه بكفاءة ومرونة.

وأشار تقرير الى التطور الكبير الذى تشهده منظومة العمل بالشبكة بعد تطبيق نظم حديثة للتحول الرقمى .

جاء ذلك خلال رئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، للجمعيات العامة لعدد من شركات بترول القطاع العام عبر الفيديوكونفرانس وضمت شركات الاسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول و البتروكيماويات المصرية وأنابيب البترول بمشاركة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة .

واوضح المهندس فتحي منصور رئيس شركة انابيب البترول أنها عملت بالتوازي علي عدة محاور خلال العام المالي المنتهي للتوسع في خطوط الشبكة القومية لنقل البترول و رفع كفاءتها ، و تنفيذ مشروعات الخطوط و البنية الاساسية في اطار استراتيجية الوزارة لتعزيز دور مصر كمركز اقليمي لتداول وتجارة البترول ، و كذلك احلال وتجديد الخطوط القديمة و التوسع في نظم التحول الرقمي الداعمة لادارة وتشغيل الشبكة .

واستعرض رئيس انابيب البترول اهم المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في اطار استراتيجية الوزارة لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والتي شملت مشروعات خطوط جديدة لنقل البترول بطول ٢٨٠ كم وتوسعة محطتي تخزين بتكلفة استثمارية تزيد علي ٦ مليار جنيه ، كما تم استعراض موقف مشروعات الخطوط الجديدة للتوسع في الشبكة القومية لنقل البترول بما يهدف لدعم كفاءة عمليات نقل وتوزيع المنتجات البترولية في مختلف مناطق الاستهلاك والمحافظات وخاصة صعيد مصر ويشمل ذلك البدء في انشاء خطوط جديدة بطول يقترب من ٦٠٠ كم و بتكلفة استثمارية تزيد علي ١١ مليار جنيه ، هذا بالاضافة الي مشروعات الاحلال والتجديد في الخطوط القائمة للحفاظ علي كفاءتها.

وفي مجال تطبيق نظم التحول الرقمي تم استعراض مشروعات يتم تنفيذها بقيمة تزيد عن 4 مليارات جنيه بهدف المراقبة والتحكم فى الخطوط والمستودعات لتأمينها ضد التسريب والتعديات وشملت مشروعات تركيب اجهزة القياس الالى للمستودعات RTG ونظام قياس معدل السريان بالخطوط ونظام المراقبة والتحكم والكشف المبكر عن التسريبات وتحديث غرف المراقبة والتحكم .