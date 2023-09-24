وزير الصحة يشيد بانتظام العمل وأداء الفرق الطبية بمستشفى هليوبوليس

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مستشفى هليوبوليس، بمنطقة مصر الجديدة، في زيارة مفاجئة في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد، للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ زيارته المفاجئة بتفقد قسم الاستقبال، حيث اطمئن على الخدمات المقدمة للمترددين على القسم، كما اطمئن على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير راجع نسب الإشغال في الأقسام الداخلية، والرعايات المركزة، ومعدلات العمليات الجراحية، وكذلك معدلات التردد على العيادات الخارجية للمستشفى.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على جداول انتظام حضور الفريق الطبي والإداري ، وتأكد من انتظام سير العمل في المستشفى، كما راجع سجلات دخول وخروج المرضى، واثنى على مستوى النظافة في كافة أقسام المستشفى، وتواجد أفراد الأمن في أماكنهم.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير أشاد بانتظام سير العمل في مستشفى هليوبوليس، وانتظام الفرق الطبية، كما أشاد بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى المترددين على المستشفى.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن نسب الإشغال في قسم الرعاية بمستشفى هليوبوليس، تصل إلى 90% بينما تصل نسب الإشغال في الأقسام الداخلية لـ80 %، وإشغال حضانات الأطفال 90% فيما يتراوح معدل التردد اليومي على العيادات الخارجية ما بين 400 إلى 500 حالة يوميا، مضيفا أن المستشفى أجرى بالأمس 15 عملية جراحية، و24 قسطرة قلبية

