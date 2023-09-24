وزير الصحة يوجه بتغيير شركة الأمن بمستشفى القاهرة الجديدة وفتح تحقيق بالمخالفات

زار وزير الصحة خالد عبد الغفار، في جولة مفاجئة مستشفى القاهرة الجديدة، حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والقسم الداخلي، واطلع على معدلات الإشغال في كافة الأقسام، ومعدلات التردد في العيادات الخارجية، ونوبتجيات الأطباء والفرق الطبية.

و اكتشف الوزير عدم انتظام حضور الأطباء والفرق الطبية، وضعف معدلات التردد على العيادات الخارجية، كما رصد وجود أعطال في العديد من الأجهزة الطبية، بسبب عدم انتظام مواعيد الصيانة الدورية، وعدم متابعة اجراءات تكهين الأجهزة التي خرجت من الخدمة ، وتراجع مستوى النظافة، وغياب فرق الأمن، حيث وجه الوزير رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة بفتح تحقيق عاجل في هذه المخالفات، وتغيير شركة الأمن والنظافة المتعاقدة مع المستشفى.

واستطرد المتحدث الرسمي باسم الوارة حسام عبد الغفار، أن الوزير استكمل جولته بزيارة مركز طبي التجمع الخامس، حيث تفقد العيادات ومعمل التحاليل، ومكان انتظار المرضى، واطلع على سجلات حضور الفرق الطبية، ومعدلات تردد المواطنين على المركز، والتي كشفت عن زيادة كبيرة في أعداد أطباء الأسنان، والصيادلة، وأخصائيي العلاج الطبيعي، مقارنة بمعدلات تردد المواطنين على المركز ونوعية الخدمات الصحية المقدمة بالمركز

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير كلف بتشكيل لجنة من قطاع الرقابة والمتابعة بالوزارة، لزيارة كافة المنشآت التابعة لقطاع الرعاية الأساسية، وكتابة تقرير تفصيلي عن أعداد الفرق الطبية من جميع التخصصات (أطباء بشري، وأسنان، وعلاج طبيعي، وصيادلة) ومقارنة الاعداد بمعدلات تردد المرضى على تلك الوحدات ونوعيات الخدمات المقدمة لهم وإفادته بالتقرير خلال 30 يوما من الجولة.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الوزير تابع معدلات الأداء في المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة» والمبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج، وكذلك معدلات التطعيمات الإجبارية للأطفال.