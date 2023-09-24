نتائج أعمال قياسية لشركة البتروكيماويات المصرية

قال الكيميائى أحمد مُوَقع رئيس شركة البتروكيماويات المصرية، خلال استعراضه لنتائج الاعمال خلال العام المالى 2022/2023 ان الشركة حققت خلال العام اعلى انتاج لها على الاطلاق منذ تأسيسها حيث انتجت نحو 7ر82 الف طن من منتج PVC ، كما حققت خطتها الانتاجية من الصودا الكاوية بنحو 70 الف طن .

جاء ذلك خلال رئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، للجمعيات العامة لعدد من شركات بترول القطاع العام عبر الفيديوكونفرانس وضمت شركات الاسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول و البتروكيماويات المصرية وأنابيب البترول بمشاركة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة .



واشار مُوَقع الى ماتم من تطوير لمصانع الشركة المختلفة ورفع الطاقة الانتاجية لها حيث ارتفعت الطاقة الانتاجية لمصنع انتاج PVC من 23 الى 80 الف طن وجار زيادتها الى 100 الف طن خلال الشهور المقبلة ، كما ارتفعت الطاقة الانتاجية لمصنع انتاج مادة VCM او الفينيل كلوريد مونمر الى 125 الف طن سنوياً بعد ادخال وحدة جديدة الى الخدمة ، لافتاً الى ان الشركة حققت مبيعات محلية اجمالية بقيمة بلغت حوالى 4ر3 مليار جنيه من منتجى الصودا الكاوية و PVC كما قامت بالتصدير للاسواق الخارجية بقيمة تزيد عن 28 ملايين دولار .

وخلال الجمعية العامة لشركة البتروكيماويات المصرية بالأسكندرية، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ،أن الشركة التى تعد اولى شركات انتاج البتروكيماويات وتأسست قبل 40 عاماً قد مرت ببرنامج تطوير شامل لمصانعها ومنظومة العمل بها أدت فى غضون فترة وجيزة الى احداث تحول ايجابى بالشركة وتجاوز مرحلة التحديات وهو ما تعكسه مؤشرات زيادة انتاجها ورفع كفاءة تشغيلها.

و اضاف ان الاهتمام بتوسعة وتطوير وحداتها الانتاجية يأتى تلبية لإحتياجات السوق المحلى وتقليل الاستيراد من بعض المنتجات مثل منتج PVC او البولى فينيل كلوريد الذى يدخل فى صناعة المواسير ، لافتاً الى الأهمية الكبيرة للشركة خلال تنفيذ المشروع القومى ( حياة كريمة ) من حيث مساهمتها فى هذا توفير هذا المنتج بأعلى جودة ومواصفات متميزة لتلبية احتياجات تنفيذ المشروع .

وعملت الشركة على استثمار اصولها الغير مستغلة وفى مقدمتها المنصة البحرية التى تم الاتفاق على استغلالها مع شركة pls وبالتنسيق مع هيئة البترول لاستقبال المادة الخام اللازمة للتوسعات المستقبلية بعد الانتهاء من تأهيل المنصة .

كما تم استعراض الجهود المبذولة فى تنفيذ استراتيجية تطوير الشركة بكافة محاورها متمثلة فى مشروعات السلامة والصحة المهنية ورفع كفاءة استخدام الطاقة وترشيدها وخفض انبعاثات الكربون ، والاحلال والتجديد وزيادة الطاقة الانتاجية والتحول الرقمى ، اضافة الى الدور المتعاظم للشركة فى مجال المسئولية المجتمعية من خلال دعم المنشآت الصحية و ذوى الهمم و بناء المهارات للمتسربين من التعليم