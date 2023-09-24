العامرية للبترول تنجح في ترشيد الانفاق 20%



قال المهندس حسام شوقى رئيس شركة العامرية لتكرير البترول، ان الشركة نجحت فى ترشيد الانفاق بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضى، نتيجة اجراءات رفع الكفاءة وتحسين التشغيل.



و خلال الجمعية العامة لشركة العامرية لتكرير البترول التى عقدت برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ،استعرض المهندس حسام شوقى رئيس الشركة ، أبرز نتائج الاعمال للعام المالى 2022/2023 موضحاً أنها قامت بتكرير الكميات المستلمة من الخام والتى بلغت نحو 2ر3 مليون طن أسهمت فى توفير منتجات السولار والمازوت والبوتاجاز والبنزين والكيروسين والزيوت الأساسية والخاصة والشمع .

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، ان الشركة تمثل أحد صروح التكرير التى تضم مجمعات انتاجية تتكامل بعضها وتتميز بتنوع انتاجها الذى يشمل بعض المنتجات البترولية المتخصصة الى جانب انتاجها من المنتجات البترولية الرئيسية ، مشيداً بما حققته على صعيد مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها ورفع كفاءة الاداء الانتاجى فى اطار برامج تطوير وتحديث قطاع البترول

و استعرض المهندس حسام شوقى، الاجراءات الفنية والمشروعات الناجحة التي قامت بها الشركة والتى اسفرت عن ترشيد جانب من استهلاك الطاقة والانبعاثات الناتجة عنها وتحقيق وفر فى المياه المستخدمة في اطار برامج عمل مشروع تطوير و تحديث قطاع البترول .

كما تم استعراض حجم الانجاز المتحقق في تطبيق نظم التحول الرقمي المختلفة ومنها نظامي ادارة الموارد والاصول ERP والبرمجة الخطية بمصافي التكرير و نظم التحكم والقياس الرقمية في الخزانات RTG و ادارة المعامل.

وتم استعراض مشروعات خطة التطوير بالشركة والتي شملت ضخ استثمارات بقيمة تناهز 480 مليون جنيه لاستكمال تنفيذ عدد من المشروعات الطموحة ومن أهمها مشروع تعديلات مجمع النافتا والعطريات لزيادة انتاج البنزين ومنتج البنزول ، ومشروع الاحلال والتجديد لصهاريج تخزين الخام والمنتجات البترولية ، ومشروع فاصل الاملاح للحفاظ علي كفاءة الوحدات الإنتاجية ، ومشروعات رفع كفاءة منظومة السلامة وحماية البيئة من خلال نظام الرصد الذاتي للانبعاثات و نظم الانذار والاطفاء الآلية ، ونفذت الشركة انشطة متنوعة فى مجال المسئولية المجتمعية والخاصة بدعم المجال الصحى والتعليمى والحفاظ على البيئة .