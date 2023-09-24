اختير الشاعر وكاتب الأطفال المصري، عبده الزراع عضوا بمجلس إدارة كرسي الألكسو لخدمة الطفولة، التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، برئاسة الأديب إيهاب القسطاوى.

ويعد الزراع أحد أهم كتاب الأطفال في جيله، وأحد النشطين في مجال ثقافة الطفل، ويعمل حاليا مدير عام الإدارة العامة للثقافة العامة بهيئة قصور الثقافة، ومدير تحرير سلسلة سنابل للأطفال التي تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب، ورئيس شعبة أدب الأطفال بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر ، ورئيس لجنة الطفل بنادى القصة بمصر ، وعضو سابق بلجنة فنون الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس التحرير السابق لمجلة قطر الندى للأطفال، وحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في شعر الأطفال عام ٢٠٠٣، وكُرم من رئيس الجمهورية في عيد العلم يناير ٢٠٠٥، وجائزة أفضل قصة عن كتابه (ألوان عمر) من مؤسسة اليونسكو في يوم الكتاب العالمي في المهرجان الذي أقامته كلية رياض الأطفال بالإسكندرية عام ٢٠١٩، وجائزة أفضل نص مسرحى للأطفال عن مسرحيته (إمبراطور البلي) فى مهرجان مسرح الطفل الأول الذي أقامته هيئة قصور الثقافه عام ٢٠٠٩، وجائزة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر فرع أدب الأطفال عان ٢٠١٦، وجائزة القائمة الطويلة فى مسابقة مؤسسة ساويرس للأطفال، عن ديوانه (حلم.. لحرف هجاء) عام ٢٠٢١، وعضو لجنة تحكيم في العديد من المسابقات الخاصة بأدب الطفل مصريا وعربيا، مثل مصر في العديد من المهرجانات والملتقيات الخاصة بأدب الطفل في بعض الدول العربية، ومؤسس ملتقي أدب الطفل بجمعية الأدباء، ومؤسس جروب كتاب الأطفال على مستوى الوطن العربي ويضم أكثر من ١٥٠ كاتبا على مستوى الوطن العربي.

صدر له للأطفال أكثر من أربعين كتابا بين الشعر والقصة والمسرح، وثلاثة كتب بحثية ونقدية، هي: (أدب الطفل وثقافته/ ثقافة الطفل الراهن والمستقبل.. دراسات وبحوث/ عوالم طفولية.. قراءات نقدية في الشعر والقصة والمسرح) بجانب دواوينه وكتبه للكبار ١٧ كتابا، كما كتب عشرات المقالات في ثقافة الطفل في الدوريات والصحف المصرية والعربية، وشارك في تأسيس أكثر من مجلة وجريدة للطفل في مصر ومنها جريدة (عقول) التى توقفت بعد إصدار العدد التجريبي منها، وله أكثر من ١٨ عرضا مسرحيا على مسارح هيئة قصور الثقافه، والمسرح المدرسي، والمسرح القومي للأطفال آخرها عرض (كوكب سيكا) تأليف وأشعار والذي استمر عرضه خمس سنوات على مسرح عبد المنعم مدبولى، وكتب العديد من الأغاني لعروض مسرحية للأطفال.. وشارك وأقام العديد من مؤتمرات الطفل في شعبة أدب الأطفال وغيرها، وله أكثر من ٢٠ بحثا منشورا فى كتب المؤتمرات وفي الدوريات المحكمة والخاصة بأدب وثقافة الطفل، كما أعد عدة ملفات عن قضايا ثقافة الطفل في جريدة القاهرة، ومجلة الثقافة الجديدة، ومجلة الطفولة والتنمية وشارك فيها عدد من الباحثين المصريين والعرب.