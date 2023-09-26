بمشاركة 6000 مواطن.. مبادرة "خطى" توزع كراسي متحركة لذوي الهمم

وزعت مؤسسة "حياة كريمة"، عددا كبيرا من الكراسي المتحركة لأهالينا من ذوي الهمم، بمحافظة القليوبية، في يوم حاشد وبحضور أكثر من 6000 مواطن ضمن "مبادرة خطى".

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، أن اليوم كان مبهجا جدا، خصوصا مع فرحة ذوي الهمم بالكراسي، وكانوا في أشد الاحتياج إليها.

"مبادرة خطى" تتجول بمحافظات مصر لتوزيع الكراسي المتحركة لذوي الهمم، إذ زارت حتى الآن 7 محافظات من شمال مصر لجنوبها، ومن المقرر أن تساعد مؤسسة حياة كريمة 1000 شخص من ذوي الهمم.