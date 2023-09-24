حملة ازالة البناء المخالف بشبرا الخيمة

شنت الاجهزه التنفيذيه بحى شرق تستمر فى التصدى لاعمال البناء المخالفه ورصد حاله بناء بدون ترخيص قبل الصبه الخرسانيه وتقوم بفك الشده الخشبيه واتخاذ الإجراءات القانونية

وبرئاسة رئيس حي شرق شبرا الخيمة بشأن التصدى للمخالفات وقامت الاجهزه التنفيذيه بناء على رصد حاله بناء بالمخالفه بمنطقه أرض جمعه بشارع ٩ وقامت بفك شده خشبيه لسقف الدور الأول علوى بدون ترخيص قبل اعمال الصبه الخرسانيه وذلك بالمخالفة للقانون ١١٩لسنة ٢٠٠٨ وتم التعامل الفورى مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات

واكد رئيس الحى بأنه يجب على جميع أفراد المجتمع بتجنب هذه الظاهره لعدم التعرض للمسائله القانونيه مع التاكيد بأنه لا تهاون مع المخالفات ويجب الالتزام باحترام القوانين والقرارات والتشريعات التى تفرضها مؤسسات الدوله والتى تأتى فى اطار الحفاظ على الثروه العقاريه والقضاء على امتداد العشوائيات وتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين .