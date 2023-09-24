سامح عاشور يستنكر تحجج المعارضة بضمانات الانتخابات الرئاسية.. مفيش حكومة بتطبطب

انتقد سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ ونقيب المحامين الأسبق، سلوك المعارضة في المشهد الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية 2024، قائلًا: "في عام 2012 طلب من التيارات المدنية التوحد على مرشح واحد حتى لا تكون الخيارات في نتيجة الانتخابات أما مرشح من النظام السابق أو فصيل الإخوان ولم يستمعوا للكلام وفوجئنا بالفصيل الإخواني في سدة الحكم وأخذ فترته لمدة عام".



أعرب "عاشور"، خلال لقاء عبر "برنامج" كلمة أخيرة "الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "عن اندهاشه من سلوك المعارضة الحالية وأحزابها في الشارع والتي تبدو وكأنها تفاجأت بأن هناك مشهدًا انتخابيًّا، قائلًا: "مستغرب من أحزاب المعارضة وكأنها تفاجأت أن هناك استحقاقًا انتخابيًّا للرئاسة".



لفت إلى أنه في كل أنحاء العالم الأحزاب تجهز نفسها منذ نشأتها لخوض الانتخابات في يوم ما على المستويات كافة بداية من رئيس الجمهورية وحتى رئيس المجلس المحلي بالقرية عبر تقديم مشروعها وإعداد كوادرها وهذا لم يحدث طوال الفترة الماضية.



استنكر : “صحيوا فجأة وبدؤوا يدوروا على مرشح وما يحدث حاليًّا هو استخفاف بقيمة وأهمية الاستحقاق الانتخابي وكنت أتمنى أن تكون الخطوات سابقة موجودة في الشارع وتطرح رؤيتها ومشروعها أمام مشروع حاكم”.



أوضح أن تمثيل المعارضة في الشارع وعدم تقديمها لمشروع وإعداد كوادرها مبكرًا يجعل المعركة الانتخابية غير متكافئة بين تلك الأحزاب وبين الرئيس السيسي".



ردًّا على سؤال الحديدي أن المعارضة تتحجج بعدم وجود صلاحيات وتحديات تقزم مساحتها في الشارع، ليرد قائلًا: “مفيش معارضة بيتم الطبطبة عليها عليها من الحكومة طبيعي أن تضيق عليها من الحكومات لأنها طبيعي لاترغب في نموها وفي المقابل أي معارضة تنزل الشارع وتكافح وتقاوم وتتحبس وتحدث حراكًا لكن مافيش معارضة بننتظر أن يطبطب عليها من الحكومة”.