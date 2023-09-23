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الأحد 24 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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النمنم يهاجم طالبي الضمانات لعقد الانتخابات الرئاسية.. احترام اختيار الـ 100 مليون ضرورة

د. حلمي النمنم
د. حلمي النمنم

قال الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق: “إن هناك مشروعات من المستحيل أن تكتمل، لأنها متجددة، مثل مشروعات التنمية التي تتجدد مع كل عصر، وكذلك قضية الاستقلال، لأن الدولة من الضروري أن  تحمي استقلالها في كل لحظة، وهذا الأمر ليس مرتبطًا بالدول الضعيفة، فالولايات المتحدة  تشهد توترات مع روسيا بسبب  التخوف من تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية”.

 تابع "النمنم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن قضية التنمية وقضية الاستقلال لن تتوقف، مشيرًا إلى أن المشروعات التنموية التي تحدث في شمال سيناء جزء من تحرير سيناء، وتحقيق سيادة الدولة المصرية على كل شبر من أراضيها.

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الإثنين.. الوطنية للانتخابات تعلن تفاصيل الانتخابات الرئاسية المقبلة

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الانتخابات الرئاسية.. والمشاركة

  أضاف أن الكثير من داخل وخارج المنطقة يخشى من نهوض الدولة المصرية، معقبًا: "هناك تخوف من وقوع أو نهوض مصر، البعض يريد أن تكون مصر رجل المنطقة المريض".

أين قضايا الحرية والاستقلال؟

  أشار إلى أن هناك لغطًا الآن يدور قبل الانتخابات الرئاسية مثل الحديث عن ضمانات لإجراء الانتخابات الرئاسية، وعدم مراقبة تليفونات الحملات الانتخابية، وعدم دخول الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية المقبلة، متسائلًا: "هل هذه هي القضايا المثارة؟، كلمني عن قضايا الاستقلال، وقضايا التنمية، وقضايا الحرية، هذا الكلام مهين لهذا الشعب ولهذا البلد، لازم نحترم اختيار الـ100 مليون".

  لفت إلى أن أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية اعترض على زيادة مرتبات الموظفين، متسائلًا: "هل مثل هذه الأمور هي من تحل الأزمة الاقتصادية المرتبطة بالأزمة العالمية؟؟".

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