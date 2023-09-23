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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

برونو فيرنانديز يصل إلى مساهمته الـ80 مع مانشستر يونايتد

برونو فيرنانديز
برونو فيرنانديز

سجل النجم البرتغالي برونو فيرنانديز هدف تقدم فريق مانشستر يونايتد على بيرنلي في المباراة الجارية الآن عن ملعب تيرف مور، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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مانشستر يونايتد يتقدم على بيرنلي بهدف في الشوط الأول

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حنبعل يقود تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي

بهذا الهدف رفع النجم البرتغالي الدولي رصيده من المساهمات بقميص الشياطين الحمراء إلى 80 مساهمة، حيث سجل اللاعب 46 هدفًا، بينما صنع 34 آخرين وذلك خلال 130 مباراة شارك فيها.

وسجل برونو فيرنانديز هدف مانشستر يونايتد الوحيد في الدقيقة 45 والأخيرة من عمر الشوط الأول، الذي شهد تبادل الفريقان السيطرة على الكرة وإهدار العديد من الفرص على كلا المرميين.

بدأ فريق مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أندرية أونانا.

الدفاع: لينديلوف - إيفانز - دالوت - ريجيليون.

الوسط: كاسيميرو - ماكتوميناي - حنبعل المجبري - هويلاند - برونو فرنانديز.

الهجوم: ماركوس راشفورد.

وجاء النجم التونسي الدولي حنبعل على رأس تشكيل اليونايتد لمواجهة بيرنلي، بينما تواجد سفيان أمرابط على مقاعد البدلاء، في لقاء يبدأ فيه المدر الهولندي بطريقة لعب 4-3-3.

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