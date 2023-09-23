رئيس الوزراء يتفقد مشروعات التطوير بمطارى طابا وسانت كاترين الدوليين

تفقد رئيس الوزراء والوفد المرافق له مطار ى طابا وسانت كاترين الدوليين وذلك فور وصوله إلى طابا، وسانت كاترين فى إطار زيارته لبعض المشروعات بمحافظة جنوب سيناء، حيث كان فى استقباله عدد من القيادات التنفيذية بالمدينة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء طيار محمد راشد، مدير مطار طابا، الذى تناول مكونات المبنى والمشروعات التى تم تنفيذها لتطوير خدماته خلال الفترة الماضية والحالية، كما قام بجولة للتعرف على عدد من قطاعات التطوير.

وأوضح مدير المطار أن المبنى يبعد عن مدينة طابا بنحو 37 كم، وعن مدينة نويبع بنحو 100 كم، وتصل مساحته لحوالى 5.7 ألف فدان، حيث يضم صالة السفر بمساحة 1125 م2 وبها 450 مقعدًا وكافتيريا وأسواق حرة، وصالة الإجراءات بمساحة 1320 م2 تضم 6 كاونترات لإتمام إجراءات السفر و2 كاونتر للجوازات وسير الحقائب، وساحة انتظار سيارات بمظلة تسع 60 سيارة أو 15 أتوبيسًا كبيرًا أو 25 أتوبيسًا صغيرًا، كما تبلغ مساحة صالة الوصول الدولى والمحلى 1350 م2 وتضم 3 كاونترات جوازات، وسير حقائب، وأسواق حرة، كما توجد صالتى انتظار بإجمالى 400 مقعد.

الأنظمة الأمنية

واستعرض اللواء طيار محمد راشد جهود التحديث التى تمت لمنظومة الكاميرات والأنظمة الأمنية لتغطية مبنى الركاب من الداخل والخارج، وكذا موقف تطوير أجهزة الكشف عن الحقائب والتى تبلغ 6 أجهزة، إلى جانب 12 جهازاً للكشف عن المعادن، وجهازين للكشف عن المتفجرات، وجهاز للفحص الحيوى الشامل لوظائف الجسم للأغراض الوقائية، كما استعرض موقف المنشآت الحيوية بالمطار ومكونات البنية التحتية به.

حركة متزايدة

وأوضح مدير المطار أن مطار طابا الدولى يشهد حركة متزايدة للركاب خلال الأعوام الأخيرة، حيث استقبل منذ بداية العام الحالى وحتى نهاية شهر أغسطس 654 طائرة، و85 راكباً. كما استعرض المشاريع التى تم تنفيذها بمطار طابا الدولى، موضحاً أنها شملت رفع كفاءة الممرات، وإنارة الطريق الرئيسى، وإحلال منظومة مكافحة الحريق، ورفع كفاءة منظومة شبكة الجهد المتوسط، وتركيب وتشغيل منظومة الكاميرات الأمنية.

مطار سانت كاترين

فور وصوله مدينة سانت كاترين، تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال التطوير بمطار سانت كاترين الدولى، حيث استمع إلى شرح حول مشروعات التطوير التى تتم بالمطار، وقام بجولة فى مكونات المطار وقطاعات التطوير.. وأكد رئيس الوزراء أهمية تطوير مطار سانت كاترين بالتزامن مع تنفيذ مشروع موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام، لاستيعاب حركة الطيران المتوقعة والتوسعات المستقبلية للمدينة كواجهة سياحية ودينية عالمية.

وشرح العميد أحمد سرور، مساعد مدير إدارة المهندسين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أعمال الإنشاءات بمبنى الركاب والمبانى الخدمية، حيث أشار إلى أن الأعمال تشمل إنشاء مبنى الركاب بسعة 600 راكب فى الساعة، بمساحة بنائية 15 ألف م مسطح، يضم صالة السفر، وصالة الوصول الدولى والمحلى، وقاعة الـVIP، هذا إلى جانب إقامة برج مراقبة بارتفاع 32 متراً لتحقيق الرؤية لحقل الطيران، يضم سكناً للعاملين به، إلى جانب سكن آخر للعاملين بالمطار لعدد 80 فرداً، و32 منشأ خدمياً للمطار، كما يجرى تنفيذ العديد من أعمال البنية التحتية من شبكات المياه، والصرف الصحى، والرى، والإطفاء، وشبكة نظم معلومات، وأعمال تنسيق الموقع العام، ومنطقة انتظار للحافلات والسيارات.

كما تابع رئيس الوزراء موقف الأعمال بالحقل الجوى، حيث أوضح العميد أحمد سرور، أن الأعمال تشمل إنشاء ممر رئيسى بطول 3 آلاف متر، ورفع كفاءة الممر القائم بطول 2115 مترًا، وكذا إنشاء ترماك لمواقف انتظار الطائرات لاستيعاب 8 طائرات، ليكون إجمالى سعة المطار 11 طائرة، وإنشاء طرق خدمية للمطار بأطوال 8200 متر، وتنفيذ أعمال البنية التحتية لإنارة الممرات ليصبح المطار مُجهزاً لحركة الطيران الليلية، مع إنشاء سور حول المطار بطول 5750 مترًا، كما يتم استكمال منظومة لصرف الأمطار وحماية المطار من أخطار السيول شاملة الحقل الجوى وكافة المنشآت.

أهمية الاستراتيجية

يقع مطار سانت كاترين الدولى على بعد 20 ميلًا بحريًا شمال شرق مدينة سانت كاترين بسيناء. ويعد المطار البوابة الجوية الرئيسية للمدينة، والتى تعد من أهم الوجهات السياحية والتاريخية فى مصر. وتهدف أعمال التطوير إلى تحسين كفاءة المطار وزيادة قدرته الاستيعابية، بما يسهم فى دعم السياحة والتنمية الاقتصادية فى المنطقة.

الجدول الزمنى للتطوير

من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى من التطوير فى عام 2024، ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية فى عام 2026.

تكلفة المشروع: مليار جنيه وتباغ مساحة المشروع:

465.914 فدان..

رافق رئيس الوزراء خلال الزيارة الفريق محمد عباس وزيرالطيران والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، و، والدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.