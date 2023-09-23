تغيرات في النظام الغذائي يمكنها خفض مستويات الكولسترول في الدم

يعد النظام الغذائي الصحي أحد أعظم الأسلحة التي يمكنك إضافتها إلى ترسانة دفاعك ضد ارتفاع نسبة الكوليسترول، ويمكن أن تؤدي المستويات غير الخاضعة للرقابة من الكولسترول السيئ إلى أخبار سيئة لصحة القلب والأوعية الدموية، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

في حين أن نظامك الغذائي يمكن أن يكون أساسًا ضارًا لارتفاع نسبة الكوليسترول، فإن القرارات الغذائية الذكية يمكن أن تفعل العكس تمامًا.

أربع نصائح غذائية بسيطة يمكن أن تساعد على خفض مستويات الكولسترول

قم بزيادة كمية الألياف التي تتناولها

تمنع الألياف الموجودة في دقيق الشوفان والفاكهة امتصاص بعض الكوليسترول من الأمعاء إلى مجرى الدم.

تذوب الألياف القابلة للذوبان في الماء لتشكل مادة تشبه الهلام وتجمع الدهون والكوليسترول الغذائي والأملاح الصفراوية والسكريات للتخلص منها من الجسم أثناء مرورها عبر الأمعاء، مما يجعلها غير متاحة لإنتاج المزيد من الكوليسترول، وتعمل الألياف أيضًا على تقليل مستويات السكر في الدم المفرطة.، ويقول خبير التغذية إيجور ستركوف خصيصًا لـ MedicForum: "عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة، يوجد المزيد من الدهون الثلاثية، وبالتالي يزيد إنتاج الكوليسترول".

وأشار الخبير إلى أن المصادر الجيدة للألياف تشمل: الفشار، والعدس، والفاصوليا، والبروكلي، والتوت، والأفوكادو، والحبوب الكاملة، والتفاح، والفواكه المجففة.

تناول المزيد من الدهون غير المشبعة

ليست كل الدهون سيئة. في الواقع، يمكن للأنواع غير المشبعة أن تساعد في رفع مستويات الكولسترول الجيد وبالتالي خفض مستويات الكولسترول السيئ.

الكولسترول الجيد يمتص الكولسترول السيئ ويحمله مرة أخرى إلى الكبد. قال ستركوف: “ثم يقوم الكبد بطردها خارج الجسم.

الأطعمة بما في ذلك المكسرات والبذور والأفوكادو وزيت الزيتون غنية بهذا النوع الصحي من الدهون.

تجنب الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة

على عكس نظيرتها غير المشبعة، فإن الدهون المشبعة، الموجودة في النقانق والزبدة والبسكويت، ليست مفيدة لشرايينك.

مع مرور الوقت، تناول الكثير من هذا النوع من الدهون يمكن أن يزيد من مستويات الكولسترول السيئ ويعرضك لخطر مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية.

وأوصى خبير التغذية بالحذر عند تناول الأطعمة التالية: قطع اللحوم الدهنية، الزبدة، السمن، شحم الخنزير، الجبن (خاصة الجبن الصلب، مثل الشيدر)، الكريمة، القشدة الحامضة والآيس كريم، حلويات الشوكولاتة، زيت النخيل، زيت جوز الهند وجوز الهند. كريم.

قلل من تناول السكر

وأوضح الطبيب أن تناول كميات كبيرة من السكر يبدو أنه يرتبط بارتفاع مستويات الكوليسترول "الضار". يمكن للسكر أيضًا أن يخفض مستويات الكوليسترول الجيد لديك، مما يعرض نظام القلب والأوعية الدموية للخطر.

ولذلك أوصى الخبير باستهلاك السكر باعتدال واستخدام بدائل السكر مثل العسل الخام.

وأضاف: "يحتوي العسل الخام على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تزيد مستويات الكوليسترول الجيد، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل عام".