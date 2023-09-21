تساعد الشوكولاتة الداكنة كبار السن على استقرار نسبة الكوليسترول

تقول أخصائية التغذية ماريات موخينا، إن تناول الشوكولاتة الداكنة في سن الشيخوخة مفيد للحفاظ على عمل الأوعية الدموية والدماغ.

وأشارت الدكتورة موخينا إلى أن هذا المنتج يحتوي على مواد مفيدة مثل فيتامينات ب والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد، بالإضافة إلى ذلك فهو مصدر لمضادات الأكسدة التي تعمل على تحسين نشاط الدماغ لدى كبار السن.

الشوكولاتة الداكنة، مقارنة بالأنواع الأخرى، تحتوي على أعلى محتوى من الثيوبرومين، وهو مضاد للأكسدة مفيد لخلايا الدماغ، له تأثير محفز، ويحسن الوظائف المعرفية والفكرية، ويزيد من سرعة رد الفعل والانتباه والتركيز، وهو أمر مهم لكبار السن، ذكرت ماريات موخينا في مقابلة مع موسكو 24.

وذكرت الطبيبة أيضًا أن الشوكولاتة الداكنة تساعد كبار السن على استقرار نسبة الكوليسترول، مما يحسن حمايتهم من أمراض الأوعية الدموية الخطيرة، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية وتصلب الشرايين، بالإضافة إلى ذلك، يقلل المنتج من التعرض للاكتئاب ويساعد في الحفاظ على مزاج جيد.

ونصحت بتناول قطعة من الشوكولاتة الداكنة في النصف الأول من اليوم ومن الأفضل تجنبه في المساء بسبب احتوائه على الكافيين.