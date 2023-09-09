أفضل الأطعمة لخفض نسبة الكوليسترول.. طبيب يحدد

يؤدي النظام الغذائي السيئ ونمط الحياة غير المستقر إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول، وهو عامل خطر لحالات تهدد الحياة مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

وقال خبير التغذية إيجور ستركوف لـ MedicForum: "قم بزيادة كمية الألياف التي تتناولها"، حيث قام بإدراج الأطعمة الغنية بالألياف التي يجب عليك تناول المزيد منها، بما في ذلك:

الفشار

عدس

فول

بروكلي

أفوكادو

تفاح.

كما أوصى ستركوف بتناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون غير المشبعة، والتي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول الكلي، مثل اللوز والفول السوداني والجوز وجوز البقان.

بالإضافة إلى المكسرات، يمكنك زيادة تناولك للدهون غير المشبعة عن طريق إضافة البذور إلى وجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء.

البذور التي يجب تجربتها تشمل:

دوار الشمس

يقطين

سمسم

حبوب ذرة

بذور الكتان.

تحتاج أيضًا إلى تناول الأطعمة التي تساعد جسمك على امتصاص الكوليسترول الزائد، والذي يتم بعد ذلك تكسيره في الكبد.

وأضاف ستركوف: "ثم يقوم الكبد بطردها خارج الجسم"، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

يمكنك القيام بذلك عن طريق استهلاك المزيد:

سمك السالمون

فول

البقوليات

التوت.

بالإضافة إلى تضمين الأطعمة الصحية التي تخفض نسبة الكوليسترول في نظامك الغذائي، ربما تحتاج إلى تقليل الأطعمة التي ترفع نسبة الكوليسترول.

وقال خبير التغذية: "إن الاستهلاك الزائد للدهون المشبعة يرفع مستويات الكوليسترول الإجمالية".

وهذا يعني الاختصار:

زيت

السمن

جبنه

كريم

بوظة

شوكولاتة

كريمة جوز الهند.

ويجب على الأشخاص أيضًا الحد من تناول السكر أو التفكير في استخدام العسل الخام إذا كانوا يحبون المُحلي.

يحتوي العسل الخام على مضادات الأكسدة ويمكن أن يساعد في خفض مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) وزيادة مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل عام.

ما هو الكولسترول HDL و LDL؟

تقول جمعية القلب الخيرية الرائدة في المملكة المتحدة إن HDL يحتوي على بروتين أكثر من الدهون، مما يجعله كثيفًا للغاية.

يزيل HDL الكوليسترول الزائد من الأوعية الدموية وله تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، ولهذا السبب يعتبر كولسترول جيد.

من ناحية أخرى، يعتبر LDL كوليسترول سيئا لأن الكثير منه يمكن أن يسد الأوعية الدموية.