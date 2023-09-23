إسعاف ليبيا: الفرق المصرية تواصل انتشال جثث إعصار دانيال من البحر

علق الدكتور اسامة علي، المتحدث باسم جهاز الإسعاف في ليبيا، على عمليات إغاثة وانتشال الجثث والأشخاص المفقودين جراء إعصار دانيال، الذي ضرب ليبيا خلال الأيام الماضية.

إعصار دانيال في ليبيا

وأوضح جهاز الإسعاف في ليبيا، أن مشهد تأثير إعصار دانيال في ليبيا ما زال مستمرا وعمليات الانتشال في ليبيا مستمرة، مشيرا إلى أن انتشال الجثث من البحر لها نصيب الأسد.

وأشار إلى أنه يتم انتشال الجثث من البحر، من خلال الفرق على رأسها الفرق المصرية والأعمال جارية، مؤكدًا أن الأوضاع المعيشية جيدة ويوجد الكثير من الدعم والإمدادات المقدم من الدول العربية الشقيقة، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة "الحياة".

ونوة بأن الوضع النفسي غير مستقر والجو في الشارع الليبي يسوده حالة حزن شديد نتيجة فقدان الآلاف والوضع النفسي أسوأ من الوصف بكلمات.

وأوضح الدكتور أسامة علي، أنه تم تجاوز مرحلة الخوف من الأوبئة والأمراض والجثث ليس منها خوف لأن ليبيا ليست منطقة أوبئة حتى الجثث التي لم يتم دفنها لا خوف منها، مشددًا على أنه ليس هناك وضع وبائي مخيف في ليبيا، مؤكدًا أن التحذيرات كان بها تهويل.