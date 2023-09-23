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السبت 23 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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إطلاق المؤتمر الدولي لإعادة إعمار ليبيا

درنة المنكوبة
درنة المنكوبة

قال الكاتب عبدالسلام المسلاتي: “إن ليبيا دعت منذ أيام على لسان وزير خارجيتها لإطلاق مؤتمر لإعادة إعمار درنة، وأمس أعلنت الحكومة الليبية إطلاق المؤتمر في 10 أكتوبر المقبل”.

 

إعمار ليبيا: 

 أضاف المسلاتي، في مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن هذا المؤتمر سيكون دوليًا بمشاركة كل الدول الصديقة، وكذلك المؤسسات التي تسعى دائمًا لإعادة الإعمار في البلدان التي تعرضت لمثل هذه الكوارث.

 

 أوضح أن الآلية الخاصة بالمؤتمر مثلما تحدث الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة تشمل تنسيقًا مع مؤسسات ليبية غير الحكومية التي ستعطي الاستشارة في مبادرة أطلق عليها "تعافي درنة"، والتي خصص لها اليوم مؤتمر صحفي، إذْ إن هذه المبادرة تعنى بالتنظيم والتنسيق والتعريف بما تحتاجه درنة وليبيا من المجتمع الدولي لإعادة الإعمار.

 أشار إلى أن إعادة الإعمار تشمل البنية التحتية والأساسية الخاصة بالصحة ومياه الشرب، إضافة إلى أن الحكومة تسعى لإقامة مبان جاهزة في بنغازي خلال الأيام المقبلة تضم عددًا من الأسر النازحة التي فقدت منازلها.

 

https://www.youtube.com/watch?v=QQhs8lIm3Rk

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