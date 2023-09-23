السعودية تسير جسرًا جويًا لمساعدة المتضررين من فيضانات ليبيا

بدأت السعوديه فى تسيير جسر جوى لمساعدة المتضررين من فيضانات ليبيا. غادرت 4 طائرات إغاثة مطار الملك خالد الدولي بالرياض متجهة إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي تحمل على متنها المساعدات الغذائية والإيوائية لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها ليبيا.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات، كما يأتى ذلك فى إطار وقوف المملكه مع الدول الشقيقه فى الأزمات والمحن.

يتم تسليم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي وتحت إشراف فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة.