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السبت 23 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ بالوفد.. غدًا إعلان الجدول الزمني للسباق الرئاسي

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

 تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "غدًا.. إعلان الجدول الزمني للسباق الرئاسي".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

لجان الوفد بالمحافظات جاهزة لإطلاق الحملة الانتخابية للدكتور عبدالسند يمامة 

فتح مقرات الحزب لاستقبال المتطوعين من جموع المصريين 

استمرار نقاط الخبز المدعم بالبطاقات التموينية 

د. وجدي زين الدين يكتب: الشائعات والانتخابات الرئاسية 

غدًا.. إعلان الجدول الزمني للسباق الرئاسي 

"الهيئة الوطنية": لا تهاون مع المشككين في نزاهة الانتخابات 

جولة جديدة من مفاوضات السد الإثيوبي.. وزير الري: نتمسك بحماية الأمن المائي للتوصل إلى اتفاق عادل 

السفارة الروسية: إمداد مصر بـ 8 ملايين طن قمح 

الجريدة الورقية