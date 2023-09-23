اقرأ بالوفد.. غدًا إعلان الجدول الزمني للسباق الرئاسي

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "غدًا.. إعلان الجدول الزمني للسباق الرئاسي".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

لجان الوفد بالمحافظات جاهزة لإطلاق الحملة الانتخابية للدكتور عبدالسند يمامة

فتح مقرات الحزب لاستقبال المتطوعين من جموع المصريين

استمرار نقاط الخبز المدعم بالبطاقات التموينية

د. وجدي زين الدين يكتب: الشائعات والانتخابات الرئاسية

غدًا.. إعلان الجدول الزمني للسباق الرئاسي

"الهيئة الوطنية": لا تهاون مع المشككين في نزاهة الانتخابات

جولة جديدة من مفاوضات السد الإثيوبي.. وزير الري: نتمسك بحماية الأمن المائي للتوصل إلى اتفاق عادل

السفارة الروسية: إمداد مصر بـ 8 ملايين طن قمح