همسة طائرة

السبت 23/سبتمبر/2023 - 08:15 م 9/23/2023 8:15:11 PM

بعد توقف دام لأكثر من ٨ سنوات تم إعادة تشغيل رحلات مصر للطيران للشحن الجوى لنقل جميع أنواع البضائع من مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.. جاء ذلك على خلفية التقرير الذى قدمه وفد إدارة أمن النقل الأمريكية «TSA» لعمليات التفتيش ومراجعة الإجراءات الأمنية المطبقة بمطار القاهرة الدولى ورحلات الركاب والبضائع للشركة الوطنية مصر للطيران.. والذى أوضحت نتائجه التزام الجانب المصرى بكافة المعايير والإجراءات التأمينية المتبعة دوليًا دون أى ملاحظات أو توصيات، بالإضافة إلى دقة الإجراءات الأمنية والتزامها بأعلى المعايير المعتمدة دوليًا مما يحقق أقصى درجات الأمن والسلامة.

<< يا سادة.. كان وفد إدارة أمن النقل الأمريكية «TSA» قد أنهى الجمعة الماضية عمليات التفتيش ومراجعة الإجراءات الأمنية المطبقة بمطار القاهرة الدولى ورحلات الركاب والبضائع للشركة الوطنية مصر للطيران.. جاء ذلك عقب زيارته التى بدأت واستمرت أسبوع.. وأشاد أعضاء الوفد برئاسة William Grinolds ملحق إدارة أمن النقل الأمريكى للتمثيل الحكومى بالتزام الجانب المصرى بتطبيق كافة الإجراءات الأمنية والتأمينية بمطار القاهرة الدولى ورحلات مصر للطيران وفقًا لأعلى مستويات الأمن والسلامة الدولية، وأعرب أعضاء الوفد عن امتنانهم بالجهود التى تبذلها سلطه الطيران المدنى المصرى لرفع كفاءة الأداء الأمنى بشكل مستمر، مشيدين بالمستوى الاحترافى الذى ظهر واضحًا أثناء مراجعة الإجراءات الأمنية من خلال كفاءة الأفراد العاملة ومهاراتهم فى التعامل مع مختلف المواقف والأحداث الطارئة، فضلًا عن التنسيق المتكامل بين كافة الجهات العاملة فى المطار.

<< يا سادة.. وعلى جانب آخر نجحت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية فى اجتياز تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران «EASA» للعام الثامن عشر على التوالى وتم تجديد الاعتماد الذى يضعها فى مصاف شركات صيانة الطائرات رفيعة المستوى ويؤكد على جودة عناصرها الفنية.

<< يا سادة.. شهادة وفد إدارة أمن النقل الأمريكية «TSA.».. والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران«EASA» لهى شهادات جديدة فى حق الإدارة المصرية لهذا الوطن.. شهادة بالأمن والإمان الذى أصبحت تنعم به مصرفى كافة قطاعاتها وفيما يخصنا بالطيران المدنى هو بوابتها للشرق الأوسط وأفريقيا مطار القاهرة الدولى.. ودرة شركات الطيران العالمية عضو تحالف ستار العالمى شركتنا الوطنية مصر للطيران.

<< يا سادة.. ميناء القاهرة الجوى لا يتوانى فى العمل الجاد على تقديم أفضل الخدمات لجميع مرتادى المطار، من خلال التطوير والتحديث المتواصل، واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية فى التشغيل، وابتكار الحلول لمواكبة التطورات المستمرة فى مجال الطيران المدنى على مستوى العالم. يأتى ذلك فى ضوء المتابعة المستمرة لوزير الطيران المدنى الفريق محمد عباس، والجهد المتواصل لكل من المهندس محمد سعيد رئيس القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمحاسب مجدى إسحق رئيس ميناء القاهرة الجوى، وفى إطار منظومة عمل على مستوى عالٍ من الدقة والتنظيم وجهد وإخلاص وتفانٍ من العاملين أثمرت العديد من الإنجازات.. تحديات وإنجازات.. شهادات جودة واعتماد صحى والكثير والكثير حصدها مطار القاهرة على أيادى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من البذل والعطاء..فشكرًا ألف شكر لجميع العاملين بمطار القاهرة قيادات وعاملين.

<< يا سادة.. ومع كل ضائقة يمر بها المصريون فى الخارج يبرز اسم مصر للطيران كحل أساسى لمشكلة إعادة المصريين إلى أرض الوطن وهو النداء الذى تلبيه الشركة الوطنية فى كل وقت ومهما كانت الظروف.. والدور الذى تبذله الآن فى السعى من أجل العبور من أسوأ ظرف مرت به وهو الحرب الروسية الأوكرانية وخاصة بعد تحدى كورونا وما خلفته وما زالت تخلفه من خسائر بالمليارات، ورغم ذلك تقوم بدورها الذى حفر اسمها وتاريخها الذى قارب على المئوية فى نفوس جميع دول العالم حتى شعارها «حورس» هو جزء أصيل من تاريخنا المصرى العريق نحن صناع أعظم حضارة فى العالم حيرت وما زالت تحير كل علماء العالم الآثار والعلوم ومختلف الفنون حتى الشخصية المصرية.. وبالرغم من تلك الصعاب التى تدمر أقوى شركات الطيران فى العالم فإن مصر للطيران حرصت على الحفاظ على واجبها الوطنى والاجتماعى والاستمرار فى تسيير معظم نقاط شبكة التشغيل وقتها، وأضافت نقاط جديدة إلى شبكة خطوطها الجوية.. فتحية لجميع العاملين بمصر للطيران برئاسة «المهندس يحيى زكريا» ووزير الطيران «الفريق محمد عباس» اللذان جاءا من القوات الجوية بحلم استكمال نهضة القطاع وتخطى العثرات التى يمر بها وتمر بها شركته الوطنية وهى ثقة غالية من القيادة السياسية للمخلصين الذين يقدمون كل يوم للوطن عطاءً لا ينضب فى ظل ظروف غاية فى الصعوبة والتحدى.

<< يا سادة.. حقيقة يشهد بها العاملون أنفسهم وهو أن وزير الطيران محمد عباس دائم التواجد بين العاملين وجولاته لا تنقطع بمطار القاهرة يقوم بجولاته الموسعة داخل كافة صالاته وغرفة عمليات مصر للطيران ويطمئن بنفسه من الركاب والزائرين عن تمام كافة الإجراءات داخل المطار.. بدون أى شو إعلامى وأعتقد أن التواجد الدائم لوزير الطيران داخل مواقع العمل والصالات لهى رسالة تبعث الأمل والطمأنينة فى نفوس العاملين الذين يمتلئون إحساسا للعودة للعمل وسط زخم الطائرات والركاب وتأدية عملهم فى صالات السفر والوصول والمهبط وخلف مكاتب الاستعلامات وشاشات وجداول الرحلات المزدحمة والممتلئة بالزوار والركاب من كافة دول العالم.. حتى وصلت نسبة التشغيل بمطار القاهرة، وتحديدًا فى 24 أبريل الماضى أعلى نسبة فى معدلات تشغيل الرحلات الجوية فى حركة السفر والوصول منذ تاريخ إنشاء مطار القاهرة حيث بلغ عدد الرحلات الجوية 612 رحلة ووصل عدد الركاب 82 ألف راكب على مدار اليوم، حيث تم تصنيف المطار من المطارات الأعلى كثافة فى التشغيل وعدد الركاب داخل القارة الأفريقية.. وكشف تقرير المجلس الدولى للمطارات، «ACI» عن حصول مطار القاهرة الدولى على المركز الأول ضمن أفضل عشر مطارات أفريقية للعام الثانى على التوالى كأفضل مطار فى أفريقيا من حيث عدد الركاب. محققين بذلك تحديًا جديدًا يعد ثمرة الجهود المتراكمة لجميع العاملين فى ضوء خطة التطوير المستمرة التى تشهدها المطارات المصرية بصفة عامة ومطار القاهرة بصفة خاصة لما يتميز به من موقع جغرافى مميز وكونه بوابة مصر وأفريقيا الأولى وأقدم المطارات الأفريقية وأكثرها عراقة وطاقة استيعابية..

<< يا سادة.. أن شهادة وأشادة وفد إدارة أمن النقل الأمريكية «TSA» لمطار القاهرة الدولى ومصرللطيران بالأمن والأمان والسلامة فهو يضحد كل ما يكتبه ما لا يراعون الله لا فى العاملين بمطار القاهرة ومصرللطيران ولا الوطن فليس إلا دليلًا على أن الافتراء سمة من يفترى على الجهود التى تبذل.

<< همسة طائرة.. مبروك لمصر وللطيران المدنى المصرى الشهادة الأمريكية والأوروبية للأمن والأمان والسلامة وهى شهادة جاءت فى وقتها إذ تستعد مصر لحدث يترقبه العالم أجمع وهو الانتخابات الرئاسية.. فتلك الشهادة شهادة للوطن ولرمز الوطن رئيسها عبدالفتاح السيسى بالأمن والإمان الذى أصبحت تنعم به مصرفى كافة قطاعاتها فتحية مخلصه لجهوده ورجاله بالقوات المسلحة والشرطة وكل المخلصين فى هذا الوطن.. وتحية إلى كل الشرفاء والمخلصين بمطار القاهرة ومصر للطيران.. وتحية لكل عامل نزل عرقه على أرض المهبط ليعلى قيمة وطنه فشكرًا مطار القاهرة ومصرللطيران على الإشادة الأمريكية الأوروبية.